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(geniş haber)- VİNÇ DİREĞİ BİR İŞÇİNİN ÜSTÜNE DÜŞTÜ

  Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN / İstanbul   Sancaktepe'de cami inşaatında, vincin direği işçinin üstüne düştü. Çarpmanın etkisiyle konteynerin içine düşen yaralı işçi sedyeyle aşağıya indirilip hastaneye kaldırıldı. Olay saat...

(geniş haber)- VİNÇ DİREĞİ BİR İŞÇİNİN ÜSTÜNE DÜŞTÜ

 

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN / İstanbul  
Sancaktepe'de cami inşaatında, vincin direği işçinin üstüne düştü. Çarpmanın etkisiyle konteynerin içine düşen yaralı işçi sedyeyle aşağıya indirilip hastaneye kaldırıldı.
Olay saat 12.30 sıralarında Emek mahallesi Barajyolu Caddesi üzerindeki bir cami inşaatında meydana geldi. İddialara göre Ali Çobanoğlu, inşaattaki konteyneri kaldırmak için halatla vince bağladı. Kaldırma çalışmaları sırasında vincin hidrolik demiri yamularak işçinin üzerine düştü. Çobanoğlu, çarpmanın etkisiyle konteynerin içine düştü. Kazayı gören diğer çalışanlar itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yaralıyı kurtarmak için seferber oldu. İtfaiye ekipleri konteynerin üzerine çıkarak yaralı işçiyi buraya çıkardı. Yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardından sedyeye bağlan Çobanoğlu aşağı indirilerek ambulansla hastaneye kaldırdı. Görgü tanıkları “Konteynerleri kaldırıyorlardı. Vincin hidrolik demiri ağırlığı kaldıramayınca yamularak işçinin üzerine devrildi" diye konuştu. Polisin olayla ilgili  soruşturması devam ediyor.

Görüntü Dökümü:
-Yaralı işçinin görüntüsü
-Cami inşaatından görüntü
-İtfaiyenin kurtarma çalışması
-Vinçten görüntü
-Görgü tanıkları ile röp
-Konteynerden görüntü
-İşçinin sedyeye bağlanması
-Aşağıya indirmeleri
-Ambulansa konması
-Genel ve detay görüntüler


18.04.2018 - 12.53Haber Kodu : 180418077
18.04.2018 - 13.11 Haber Kodu : 180418082


 

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