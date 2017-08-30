 - (geniş haber) - VATAN CADDESİ'NDE 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI KUTLAMASI 

Haber-Kamera: Enver ALAS - Süleyman KAYA/İSTANBUL,()

30 Ağustos Zafer Bayramı 95'inci yıl dönümü için Vatan Caddesi'nde tören düzenlendi. Sabahın erken saatlerinde Vatan Caddesi araç girişlerine kapatıldı. Saat 11.00'de başlayan törene İstanbul Valisi Vasip Şahin, 1'inci Ordu Komutanı Musa Avsever, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, askeri erkan, yargı temsilcileri, gaziler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Vali Vasip Şahin, 1'inci Ordu Kumutanı Orgeneral Musa Avsever ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş önce askeri araçla törene katılanları selamladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kutlamalar başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bayram mesajı okundu. Halk oyunları gösterileri yapıldı, şiirler okundu. 52. Motorlu Piyade Tümen Komutanlığı emir komutasındaki karma bando eşliğinde askeri birlikler, mehteran takımı, askeri okul öğrenciler, özel harekat ve motorize polisler ile Büyükşehir Belediyesi çalışanları dev Türk Bayrağı ve Atatürk posteriyle protokol önünde geçiş yaptı.

smi geçit töreni Vatan Caddesi’nde yapıldı.

Görüntü Dökümü

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-Vali'nin tören birliklerini selamlaması

-Askeri araç üzerinden selamlama

-Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

-Halk oyunları gösterisi

-Askeri ve polis birliklerin tören geçişi

-Askeri ve polis araçların geçişi

-Genel ve detaylar

