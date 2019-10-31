(Geniş haber) VATAN CADDESİ'NDE 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI TÖRENİ 

Çağatay KENARLI-Harun UYANIK/İSTANBUL,()

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96'ıncı yıl dönümü nedeniyle Vatan Caddesi'nde resmi geçit töreni düzenlendi.

Törene, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte askeri, mülki, idari ve siyasi erkan ve vatandaşlar katıldı.

Cumhuriyet'in kuruluşunun 96. yıl dönümü dolayısıyla İstanbul'daki tören Vatan Caddesi'nde düzenlendi. Törene İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye

Törene ellerinde Türk bayraklarıyla gelen vatandaşlar yoğun katılım gösterdi. Tören alanında polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri aldığı görüldü. Bazı binaların üst katlarına da keskin nişancılar yerleştirildi. Polis helikopteri de tören boyunca cadde üzerinde denetim yaptı.

Cumhuriyetin 96. yıl dönümünün büyük bir kıvanç ve heyecanla kutlandığını belirten İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Şanlı tarihi boyunca hür yaşayan aziz milletimiz, 29 Ekim 1923 tarihinde hürriyet ve istiklaline asla pranga vurulamayacağını, tüm dünyaya ilan etmiştir. Kurtuluş Savaşı'nda bir çok cephede yokluk içinde çetin bir mücadele veren milletimiz, Erkek,kadın, genç, yaşlı ve çocuk demeden tarihte eşi görülmemiş bir kahramanlık sergilemiş ve bu mücadeleyi Cumhuriyet ile taçlandırmıştır" dedi.



Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran kahraman milletimizin aynı zamanda dünyanın tüm mağdur, mazlum, soydaş ve kardeş topluluklarının da ilham kaynağı olduğunu ifade eden Yerlikaya, "Tarihimizin en kapsamlı çağdaşlık hamlesi olan Cumhuriyetimizin ilanı, insanımızın ufkunu genişletmiş; fikri hür, vicdanı hür nesillerin yetişmesini sağlamıştır. Cumhuriyetten aldığımız güçle devletimiz; uluslararası camiada saygın bir yere sahip olmuş, Anadolu'nun her köşesindeki vatandaşına eşit mesafede duran bir yapıya ulaşmıştır" diye konuştu.



"CUMHURİYET BİRLİK VE BERABERLİK RUHU DEMEKTİR"

Cumhuriyet'in çalışmak, ilerlemek, yükselmek, çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmak olduğunu dile getiren Yerlikaya, "Cumhuriyet birlik ve beraberlik ruhu demektir. Cumhuriyet eşitlik, özgürlük demektir. İnsan haklarına saygılı olmak, demokratik bir anlayışa sahip olmak demektir. Sevgili gençler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve sürdürecek sizlersiniz' diyerek, en büyük eseri olan Cumhuriyetimizi sizlere emanet etmiştir. Yurdumuzda barışın, özgürlüğün, egemenliğin, milli ve manevi değerlerimizin güvencesi olan sizler, ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştıracak, 2053 ve 2071 vizyonuyla geleceğe taşıyacaksınız" şeklinde konuşmasını sürdürdü.

Kutlama töreninde daha sonra, Cumhuriyetin 96. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verilerek halk oyunları gösterileri düzenlendi. Törende, bando takımı eşliğinde kara, hava ve deniz kuvvetlerinin askerleri, jandarma ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü görevlileri, muharip gaziler, izciler, bisikletli gruplar ve klasik araçlar geçiş yaptı.



Görüntü dökümü:

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-Törenden detaylar

-Resmi geçiş töreni

-Ali Yerlikaya'nın konuşması

-Halk oyunları gösterisi

-Bando

-Vatandaşlar

-Genel ve detaylar

