(Geniş haber) VALİ YERLİKAYA, KAĞITHANE'DE ÇÖKEN BİNAYA İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPTI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Kağıthane'deki çöken binayla ilgili yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerini sürekli aradığını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımız her an burayla ilgili bizleri arıyor ve talimatlandırıyor" dedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kağıthane'de çöken binaya ilişkin açıklama yaptı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, Çevre ve şehircilik Bakanlığı Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedat Gürgen ve TOKİ Başkanı Ömer Bulut ile birlikte Kağıthane Belediyesi Spor Salonu'nda kurulan Afet Koordinasyon merkezinde açıklama yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, “Biz süratle burada öncelikle 19 daha sonra 24 tane evi güvenlik gerekçesiyle boşalttık. Burayı Yahya Kemal Kompleksini kriz masası yaptık. Ailelerle komşularla bir araya geldik ve üzüntülerini paylaştık. Bütün Türkiye adına onlara geçmiş olsun diliyorum. Kriz masası görevi başında, ilk etapta o geceyi bazıları 428 nüfus, adreslerini bize söylemek kaydıyla aile yakınlarına ve otellerine yerleştirdik. Tedbirlerimizi aldık" dedi.

"CUMHURBAŞKANIMIZ HER AN BİZLERİ ARIYOR VE TALİMATLANDIRIYOR"

Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerini sürekli aradığını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımız her an burayla ilgili bizleri arıyor ve talimatlandırıyor. Onun talimatlarıyla Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum Bey ile iki kere üç kere görüştük" ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, "Yapmaya çalıştığımız önce bir teknik durum tespiti. Bu 24 tane evin bastığı toprak zemin etütlerini gerek bakanlık, il müdürlüğü aynı zamanda koordinasyon içerisinde bulunduğumuz üniversite toprağın etüdünü yapıyor. Bu zeminin üzerinde bulunan ve boşaltmak zorunda kaldığımız binaların da depremsellik risk analizlerini de süratle yapmaya başladık. Bunlar tamamlandıktan sonra nasıl bir yol izleneceğini sizlerle paylaşacağız" şeklinde konuştu.

"126 HANEYE İLK YARDIM ÖDEMESİ YAPIYORUZ"

Vali Yerlikaya, hane başı ödeme yaptıklarını söyleyerek, "Hazırlıklarımızı yaptık, yarın sabah itibariyle 126 haneye, hane başına ilk yardım olarak ödeme yapıyoruz. Evlerin zeminin etüt değerlendirmeleri ortaya çıktıktan sonra, kentsel dönüşüme konu olup, artık bu eve giremeyecekleri sonucu ortaya çıkanlara, yeni ev tuttukları zaman kira, taşınma ve diğer konularda gereken yardımları yapacağız. Yahya Kemal Mahallesi'ndeki bu acıyı gidermek için el birliği yapıyoruz" dedi.

"BÖYLE BİR OLAYLA ALLAH BİZİ İMTİHAN EDİYOR"

Vali Yerlikaya, “Sevincimiz, bir tane yaralımız bir tane vefat eden vatandaşımız olmaması. Üzüntümüz keşke böyle bir olay olmasaydı. Ama hayatın gerçeği, böyle bir olayla Allah bizi imtihan ediyor. O zaman el birliği günü. Bunu da Cumhurbaşkanlığı önderliğinde, bütün bakanlığımız, tüm kurumlarımız takip ediyor. Tüm hane halkının telefonlarını aldık ve sosyal medyadan grup kurduk. Haberleşiyoruz, an be an iletişim halindeyiz. Sağlıklı bir şekilde ama hızlı, 126 hane sakininin hoşnut olacağı bir süreci beraber burada başaracağız" diye konuştu.

