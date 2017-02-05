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(Geniş Haber) UNKAPANI'NDA TRAFİK KAZASI: 9 YARALI

 Haber-Kamera: İbrahim AKTÜRK / İSTANBUL Fatih, Unkapanı'nda halk otobüsü ile dolmuş çarptıştı, kazada 9 kişi yaralandı. Kaza, saat 13:30 sıralarında Unkapanı'ndaki Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Vefa Durağı'ndan yolcu...

(Geniş Haber) UNKAPANI'NDA TRAFİK KAZASI: 9 YARALI

 Haber-Kamera: İbrahim AKTÜRK / İSTANBUL

Fatih, Unkapanı'nda halk otobüsü ile dolmuş çarptıştı, kazada 9 kişi yaralandı. Kaza, saat 13:30 sıralarında Unkapanı'ndaki Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Vefa Durağı'ndan yolcu alan 34 GYG 15 plakalı Yenibosna-Taksim seferini yapan özel halk otobüsü, hareket ettikten sonra orta şeride doğru ilerlerken, aynı istikamette arkadan gelen 34 TZB 67 plakalı Kocamustafapaşa-Taksim seferini yapan dolmuşla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle dolmuş orta refüjdeki bariyerlere girdi. Kazanın ardından olay yerine ambulanslar sevk edildi. Kaza nedeniyle dolmuşta can pazarı yaşandı. Kazaya karışan dolmuşun ve otobüsün içindeki yaralılara müdahale eden sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları çevredeki hastanelere götürdü. Kaza nedeniyle Taksim yönünde uzun araç kuyruğu oluştu. Görgü tanıkları dolmuş sürücüsünün hızlı olduğunu, otobüs sürücüsünün ise sağ şeritten sola doğru geçmeye çalıştığını iddia etti. Polisin kazayla ilgili incelemesi sürerken, trafik kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Görüntü Dökümü:







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-Kaza yerinden detay görüntüler







-Kazaya karışan otobüs ve dolmuştan detay görüntü







-Dolmuşun içindeki yaralılardan görüntüler







-Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahale etmesi







-Röportajlar







-Yaralıların sedye ile ambulansa taşınması







-Kaza nedeniyle oluşan trafikten görüntü







-Genel görüntüler

05.02.2017 - 14.40 Haber Kodu : 170205072

 

 

 

 

 

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