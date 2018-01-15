(geniş haber) ÜMRANİYE'DE OTOMOBİL BARİYERE ÇARPTI: ANNE VE BABA ÖLDÜ KIZLARI YARALI

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-İSTANBUL

TEM otoyolu Ümraniye mevkiinde bir otomobilin bariyere çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Kaza saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Remzi Bil yönetiminde Ankara istikametine ilerleyen 34 DF 9816 plakalı otomobil henüz bilinmeyen nedende sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyere çarptı. Kazada sürücü Baba Remzi araçta sıkışırken anne Hikmet Bil araçtan fırlayarak yola düştü. Kızları Beyza Bil ise kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Kazayı gören sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bir süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri sıkışan sürücüyü araçtan çıkartmak için çalışmalara başladı. Çalışma sırasında kalbi durduğu belirlenen sürücüye sağlık ekipleri kalp masajı yaptı. Daha sonra çalışmalara devam eden itfaiye sıkışan sürücüyü araçtan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar ambulanslarla Ümraniye Yevlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Baba Remzi Bil ile anne Hikmet Bil yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamlarını yitirdi. Kızları Beyza Bil'in ise tedavisi devam ediyor.

Kaza nedeniyle Tem Otoyolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. Kazanın kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

-Yaralı kurtulan Beyza Bil

-Yerden sedye ile kaldırılan Hikmet Bil

-Araçta Sıkışan Remzi Bil

-Sıkışan sürücüyü kurtarma çalışması

-Aracın çarptığı bariyerler

-Kurtarılma sırasında sağlık ekiplerinin kalp masajı yapması

-Kaza nedeniyle oluşan trafik

-Genel ve detaylar

15.01.2018 - 12.31Haber Kodu : 180115066