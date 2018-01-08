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(Geniş Haber) UÇAĞA YANLIŞLIKLA BİNDİĞİNİ SÖYLEYEN KAÇAK YOLCU ADLİYEYE SEVKEDİLDİ 

Haber-Kamera: Murat ÇAKIR / İstanbul Onur Havayolları'nın saat 09.00'da İstanbul'dan Antalya'ya uçacak olan Airbus A 320 tipi yolcu uçağına kaçak olarak binen  28 yaşındaki Türk vatandaşı R.K, kabin ekibi tarafından fark edildi. R.K,...

(Geniş Haber) UÇAĞA YANLIŞLIKLA BİNDİĞİNİ SÖYLEYEN KAÇAK YOLCU ADLİYEYE SEVKEDİLDİ 

Haber-Kamera: Murat ÇAKIR / İstanbul
Onur Havayolları'nın saat 09.00'da İstanbul'dan Antalya'ya uçacak olan Airbus A 320 tipi yolcu uçağına kaçak olarak binen  28 yaşındaki Türk vatandaşı R.K, kabin ekibi tarafından fark edildi. R.K, Atatürk Havalimanı İç Hatlar Terminali'nden bileti olmamasına rağmen uçağa kadar bindi.  İstanbul Atatürk Havalimanı İç Hatlar Terminali'nde sabah saatlerinde 28 yaşındaki Türk vatandaşı R.K. bileti olmamasına rağmen güvenliği geçerek  arındırılmış salona girdi. R.K güvenlikten geçtikten sonra Onur Hava Yolları'nın yer hizmetlerini gerçekleştiren Çelebi Yer Hizmetleri görevlilerini de atlatarak bileti olmadan uçakta boş bir koltuğa oturdu.  8Q222 sefer sayılı uçaktaki kaçak yolcuyu  Onur Havayolları kabin ekibi uçakta yaptığı yolcu sayımı sırasında ortaya çıkardı.
Uçağa gelen polis R.K'yı gözaltına aldı. Onur Havayolları uçağı yaşananlardan dolayı bir saat 16 dakika gecikmeli havalanırken R.K., polis tarafından Atatürk Havalimanı İç Hatlar Büro Amirliği'ne götürüldü ve ifadesi alındı. Polis eşliğinde İç Hatlar Terminali'nden  Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü'ne götürülen R.K yüzünü kapatırken basın mensuplarının " Uçağa nasıl bindin ? ' sorusuna ' Yanlış oldu. Yanlış. " diye cevap verdi. 
R.K., buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 

Görüntü Dökümü:
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-R.K'nin görüntüsü

08.01.2018 - 13.01 - Haber Kodu : 180108067

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