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(Geniş Haber) TUZLA TERSANESİ'NDE İŞ KAZASI: 5 KİŞİ YARALANDI

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK- Çağrı ÇALIŞKAN- Mustafa BAKIRHAN /İstanbul Tuzla'da bir tersanede boya çalışması yapmak için kurulan iskelenin halatı koptu. Vincin sepetinde bulunan 5 kişi 20 metre yüksekten düşerek yaralandı....

(Geniş Haber) TUZLA TERSANESİ'NDE İŞ KAZASI: 5 KİŞİ YARALANDI

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK- Çağrı ÇALIŞKAN- Mustafa BAKIRHAN /İstanbul
Tuzla'da bir tersanede boya çalışması yapmak için kurulan iskelenin halatı koptu. Vincin sepetinde bulunan 5 kişi 20 metre yüksekten düşerek yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Olay, saat 19.00 sıralarında Tuzla Evliya Çelebi Mahallesi Tersaneler Caddesi üzerinde bulunan bir gemi tersanesinde meydana geldi. Boya çalışması yapmak üzere kurulan seyyar iskelenin halatı henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı koptu. Vinç sepetinde bulunan 5 kişi, yaklaşık 20 metre yükseklikten sepetle birlikte yere düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi. Çeşitli yerlerinden yaralanan tersane işçileri Ali Çeçen, Ferhat Yıldız, İdris Eşlik, Mevlüt Çelenk, Muhammet Eğirci olay yerine gelen ambulanslarla Marmara Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hastanedeki tedavileri sürüyor. Polis yaşanan olayla ilgili inceleme başlattı.

Görüntü Dökümü
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-Kaza yaşanan tersane
-Olay yerinden ayrılan ambulans 
-Olay yerinden ayrılan itfaiye ekipleri
-İşçiler ile röp
-Tersane drone görüntüsü
-işçilerin çektiği fotoğraf ve videolar
-Genel ve detay
 

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