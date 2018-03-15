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 -  (geniş haber) TOPÇULAR'DA TRAMVAYLAR ÇARPIŞTI : VATMAN VE 13 YOLCU YARALANDI

- KAZANIN HEMEN ARDINDAN YAŞANANLAR KAMERAYA YANSIDI Haber: Alper KORKMAZ - Zeki GÜNAL - Kamera: Ersan SAN - İSTANBUL Mescid-i Selam - Topkapı hattında çalışan tramvaylardan biri istasyonda bekleyen tramvaya arkadan çarptı. Kazada vatman ve...

 -  (geniş haber) TOPÇULAR'DA TRAMVAYLAR ÇARPIŞTI : VATMAN VE 13 YOLCU YARALANDI

- KAZANIN HEMEN ARDINDAN YAŞANANLAR KAMERAYA YANSIDI

Haber: Alper KORKMAZ - Zeki GÜNAL - Kamera: Ersan SAN - İSTANBUL
Mescid-i Selam - Topkapı hattında çalışan tramvaylardan biri istasyonda bekleyen tramvaya arkadan çarptı. Kazada vatman ve 13 yolcu yaralandı.

İSTASYONDA DURAN TRAMVAYA ARKADAN ÇARPTI
Topçular istasyonundaki kaza saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre istasyonda duran tramvaya arkadan gelen tramvay çarptı. Kazada arkadan çarpan tramvayın vatmanı  ve 13 yolcu yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.  İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada,  "Mescid-i Selam- Topkapı Tramvay (T4 HATTI) hattında Topçular İstasyonu'nda duran trene arkadan gelen başka bir trenin çarpması sonucu kaza meydana gelmiştir. Kazaya itfaiye ve sağlık ekipleri kısa sürede müdahale etmiştir.  İlk belirlemelere göre kazada vatman ve 13 yolcu hafif yaralanmıştır. Yaralıların hayati tehlikesi yoktur.  Seferler, Topkapı-Şehitlik ve Bosnaçukurçeşme-Mescid-i Selam İstasyonları arasında yapılmaktadır.  Demirkapı-Bosnaçukurçeşme istasyonları arasında İETT otobüsleri konularak yolcu taşıması yapılmaktadır.  Kazayla ilgili adli ve teknik soruşturma başlatılmıştır" denildi. 

KAZANIN HEMEN ARDINDAN YAŞANANLAR
Öte yandan kazanın hemen ardından istasyonda yaşananlar yolcuların kamerasına yansıdı. İstasyondakiler tramvayların çarpışmasıyla toz bulutu yükselen yere koşuyor. Sıkışan vatmana yardım için istasyondakiler seferler olurken diğer yaralılara da yardım ediliyor.

Görüntü Dökümü:
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-Kaza yapan tramvaylar
-Yaralılar
-Yaralıların hastaneye kaldırılması
-Kazanın hemen ardından çekilen görüntüler
-Yaralılar yardıma koşanlar
-İstasyonun çıkıyındaki önlemler
-Yolcularla röp.

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