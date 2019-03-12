(Geniş Haber) THY'NİN UÇUŞLARINI DURDURDUĞU "BOEİNG 737-MAX"LER İSTANBUL'A İNDİ

Haber-Kamera: Enver ALAS / İSTANBUL

Türk Havayolları(THY), filosunda bulunan 12 adet Boeing 737 Max tipi yolcu uçağının ticari operasyonlarının 13 Mart itibarıyla ikinci bir karara kadar durdurulduğunu açıkladı. Alınan bu kararın ardından bu tip uçaklar seferden çekilirken havada olan bazı uçaklar da Atatürk Havalimanı'na geri döndü.

Etiyopya Havayoları'nın Boeing 737-8 Max tipi uçağının geçen pazar Addis Ababa'da düşmesinin ardından THY de filosunda bulunan aynı tip 12 adet uçağın operasyonlarını durdurma kararı aldı. Bunun üzerine bugün İstanbul'dan Londra, Birmingham ve Nuakşot seferlerini yapmak üzere havalanan 737-Max tipi uçaklar geri çağrıldı.

HAVADAN DÖNDÜLER

THY'nin Atatürk Havalimanı'ndan kalkan TK-1997 sefer sayılı İstanbul-Londra, TK-1969 sefer sayılı İstanbul-Birmingham ve TK-595 sefer sayılı İstanbul-Nuakşot seferini yapan uçaklar, havadan İstanbul'a geri döndü.

TC-LYA kuyruk tescilli Boeing 737 Max tipi THY uçağı da İstanbul-Çardak seferini yapmak üzere pist başına geldiğinde geri çağırıldı.

THY'NİN ikinci bir karara kadar durdurduğu Boeing 737 Max'lerden Londra seferini yapan uçağı saat 19.00 sıralarında Atatürk Havalimanı'na indi. Uçak havalandıktan yaklaşık 3 saat sonra Almanya üzerinden İstanbul'a döndü. Ardından kısa bir süre sonra Birmingham uçağı ile Nuakşot uçakları da Atatürk Havalimanı'na inişlerini gerçekleştirdi. Terminale alınan yolculardan İngiltere'ye uçuşu olanlar otellere alınırken, Nuakşot'a gidecek yolcular ise başka bir uçakla gönderildiler.

GERİ DÖNEN UÇAKLARIN YOLCULARI ANLATTI

Birmingham yolcularından Metin İşgören, uçuşlarında yaşadıklarını 'ya anlattı. İstanbul'dan kalkışın ardından uçağın Almanya hava sahasındayken pilotun İstanbul'a geri döneceklerini anons ettiğini kaydeden İşgören, "Sonradan 737'nin(Max) İngiltere'ye girişlerinin yasak olduğunu öğrendik. Şimdi geri döndük. Şimdi otele yerleşeceğiz. Yarın uçakla gideceğimiz söylendi" diye konuştu.

Abdullah Nalbantoğlu ise, basın mensuplarına yaptığı açıklamada uçağın 737-Max tipi olduğunu öğrendiklerinde uçuşun iptal olabileceğini tahmin ettiklerini belirterek şunları söyledi:

"Aslında uçağa binerken farkındaydık. Haberleri takip ettiğimiz için bu uçuşun iptal olabileceğini; hatta kabin ekibine de bunu söyledik. Böyle bir uçuşa denk geldik. Tedirginlik yaşadık."



THY'NİN FİLOSUNDA TOPLAM 12 ADET BOEİNG 737 MAX VAR

Etiyopya Havayolları'nın geçen pazar günü Addis Ababa'dan Nairobi kentine uçuş yaptığı sırada düşen Boeing 737 Max 8 ile beraber aynı model uçağın son 5 ayda ikinci kez düşmesi sonrası dikkatler Boeing 737-Max tipi uçaklara çevrilmişti. THY'nin filosunda ise 11 adet Boeing 737-800 Max ile bir adet 737-900 Max bulunuyor.

Görüntü Dökümü

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-737 - Max 8 tipi THY uçakların gelişi

-Uçakların park yerine yanaşması

-Yolcuların uçaktan inişi

-Uçağın kuyruk tescilinden görüntüler

-Uçaktan görüntüler

-Yolcuların otel işlemleri

-Terminalde bekleyişler

-Yolcular ile röp

-Metin İşgörne ile röp

-Abdullah Nalbantoğlu'nun açıklamaları

-Genel ve detaylar



