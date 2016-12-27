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(Geniş haber)TECAVÜZ ÖNCESİ GENÇ KIZI BÖYLE SÜRÜKLEMİŞ...

Haber - Kamara: Ali AKSOYER / İSTANBUL Şişli'de öğrenci değişim programı Erasmus'la İstanbul'a gelen Üniversite öğrencisi A.Ç.'ye Moğolistan uyruklu bir şüphelinin tecavüz etmesiyle ilgili görüntüler ortaya çıktı. Kamera görüntülerinde...

(Geniş haber)TECAVÜZ ÖNCESİ GENÇ KIZI BÖYLE SÜRÜKLEMİŞ...

Haber - Kamara: Ali AKSOYER / İSTANBUL

Şişli'de öğrenci değişim programı Erasmus'la İstanbul'a gelen Üniversite öğrencisi A.Ç.'ye Moğolistan uyruklu bir şüphelinin tecavüz etmesiyle ilgili görüntüler ortaya çıktı. Kamera görüntülerinde şüphelinin genç kızı önce bir süre takip ettiği daha sonra 4 metrelik bir duvardan camii avlusuna atışı görülüyor.

Olayla ilgili ortaya çıkan güvenlik kamera görüntülerinde mağdur Üniversite öğrencisi A.Ç.'nin arkadaşlarından ayrıldıktan sonra kaldığı öğrenci yurduna yürüdüğü görülüyor. Yağmur yağdığı için elinde şemsiye bulunan A.Ç.'nin hemen arkasından ise olayın şüphelisi görüntüye giriyor. Genç kız takip edildiğini fark etmeden bir süre böyle yürürken, Osmanbey, Dere Sokak üzerinde, Osmanbey Camiinin önüne geldiğinde aniden şüphelinin saldırısına uğruyor. Görüntülerde genç kızla, şüphelinin bir süre mücadele ettiği görülürken, bir süre sonra şüpheli, genç kızı kaldırarak 4 metrelik bir yükseklikten caminin avulusuna fırlatıyor. Olay sırasında oldukça soğukkanlı görülülen Moğolastin uyruklu Tuvshınbayar E. genç kızı aşağı attıktan sonra etrafına bakınıp peşinden aşağı iniyor. Bu görüntülerden sonra şüphelinin gençkızı cami avlusunda bulunan odunluğa sürüklediği ve ardından tecavüz ettiği tespit edilmişti.

Görüntü Dökümü:

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Güvenlik kamera görüntüleri

-Şüphelinin genç kızı takip etmesi

-Genç kızı yakalyıp yerde sürüklemesi

-Genç kızı camii avlusunda fırlatması

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