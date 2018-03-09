(GENİŞ HABER)TAKSİMDE SİLAHLI KAVGA: 3 YARALI

Zeki Günal-Hasan Yıldırım-Mehmet İlkay ÖZER-Ali Kerem BENGİ/İstanbul

Taksim Meydanı'nda iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Mete Caddesi'nde araçlarını bırakarak kaçan 3 şüpheli ise polis tarafından yakalandı.

Olay, Kazancı Yokuşu'nda 18.00 sıralarında meydana geldi. Aralarında alacak, verecek meselesi olduğu iddia edilen iki grup arasında bir otelin önünde kavga çıktı. Silahların kullanıldığı olayda 3 kişi yaralandı. Silah sesleri nedeniyle Taksim Meydanı'nda panik yaşandı. Bazı kişiler kaçarken, bazılarının ise Cumhuriyet Anıtı çevresinde gizlendiği görüldü. Yaralılar, taksilerle çevrede bulunan hastanelere götürüldü. Olay nedeniyle polis alarma geçti, Taksim Meydanı'na zırhlı araçla çok sayıda özel harekât polisi sevk edildi.

Kavgaya karışan 3 kişi olay yerinden lüks bir araçla kaçtı. Mete Caddesi'nde araçlarını terk ederek yaya olarak kaçmaya çalışan 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Mete Caddesi emniyet bariyerleri ile kapatılarak şüphelilerin bıraktığı araç üzerinde delil çalışması yapıldı.

Kavganın yaşandığı yerde ise Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından çalışma yapıldı. Yerde çok sayıda boş kovan bulunurken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

SİLAHLI KAVGANIN HEMEN SONRASI KAMERADA

Silahlı kavganın hemen sonrası bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Taksim Meydanı'ndaki bir yaralının arkadaşları tarafından taşınması, yaralıyı taksiye bindirmeye çalışmaları, yolcularını indirdikleri bir taksiye yaralıyı bindirmeleri, özel harekat polislerinin koşturmaları, meydandakilerin korkuyla kaçışmaları, zırhlı polis araçlarının gelmesi görülüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Taksim Meydanı'nda kaçışanlar

-Anıt çevresinde gizlenenler

-Polisin önlemleri

-Kazancı yokuşundan görüntü

-Yaralının götürülmesi

-Yerdeki silah

-Kaçan kişilerin terk ettiği araç

-Polis olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları

-Görgü tanıklarıyla röp.

CEP TELEFONU KAMERASI

-Yaralının arkadaşları tarafından taşınması

-Taksiye bindirmeye çalışmaları

-Yolcularını indirdikleri bir taksiye yaralıyı bindirmeleri

-Özel harekat polislerinin koşturmaları,

-Meydandakilerin korkuyla kaçışmaları

-Zırhlı polis araçlarının gelmesi

09.03.2018 - 19.54 Haber Kodu : 180309203

09.03.2018 - 19.35 Haber Kodu : 180309202

09.03.2018 - 19.29 Haber Kodu : 180309200

09.03.2018 - 19.29 Haber Kodu : 180309199

09.03.2018 - 18.36 Haber Kodu : 180309188

09.03.2018 - 18.30 Haber Kodu : 180309187

09.03.2018 - 18.44 Haber Kodu : 180309191