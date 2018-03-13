(Geniş haber)SURİYELİ AKTİVİST ANNE VE KIZININ ÖLDÜRÜLMESİ DAVASINDA KARAR... 

-Sanığa hem "ağırlaştırılmış müebbet" hem de "müebbet" hapis cezaları verildi

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, ()

Üsküdar'da akrabalsı Suriyeli aktivist Orouba Barakat ile gazeteci kızı Halla Barakat'ı öldürdüğü iddiası ile yargılanan Ahmet Bereket ilk duruşmada bir kez ağırlaştırılmış müebbet bir kez de müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına, tutuklu sanık Ahmet Bereket (22) ile avukatı Fatma Erik Peyiş katıldı.

'BEN ÖLDÜRMEDİM'

Tercüman vasıtası ile sorgusu yapılan sanık Bereket, Bursa'da çalıştığını belirterek, "Bayramda İstanbul'a gelememiştim. Bayramdan sonra İstanbul'a geldim. Ölenlerin evine gittim, kapıyı çaldım kimse açmadı. Saat 18.00'dan 23.00'a kadar bahçede bekledim kimse gelmedi. Üsküdar'a gittim sabah 07.00-08.00'a kadar sahilde bekledim. Tekrar ölenlerin evine gittim, kimseyi evde bulamayınca Bursa'ya döndüm. Ölenlerle hiç karşılaşmadım. Ölen şahısları kesinlikle ben öldürmedim. Görmedim bile onları. Orouba babamın amcasının kızıdır. Halla da onun kızıdır. Aramızda herhangi bir husumet yoktur" dedi.

TERCÜMANI SUÇLADI

Tutuklandığı 4. Sulh Ceza Hakimliği'nde anne ve kızını nasıl öldürdüğünü anlattığı ifadesi hatırlatılan sanık Bereket, "Doğrudur, mahkemede öldürdüğümü söyledim. Tercüman böyle söylersem 2 yıl yatıp çıkabileceğimi söyledi. Pişman olup öldürdüğümü kabul edersem serbest bırakılacağımı söyledi. Öldürmediğimi söylersem 10 yıl yatacağımı söyledi. Tercüman bana böyle söyleyince inandım. Ben orada hakime Orouba'nın yanında çalışıp paramı almadığımı söylemedim. Benim paramı vermişti. Ben olay günü kesinlikle ölenleri görmedim, hiç karşılaşmadım" dedi.

Maktül Orouba Barakat'ın sağ el işaret parmağında bulunan kalıntıda kendisine ait DNA izine rastlandığı hatırlatılan sanık Ahmet Bereket, "Kesinlikle öyle bir şeyi kabul etmiyorum. Ben onları hiç görmedim ki böyle bir şey olsun. İmkansız, benim tenim onların tenine değmedi" şeklinde konuştu.

Sanığın avukatı müvekkilinin beyanlarına katıldığını belirterek beraatine ve tahliyesine karar verilmesini istedi.

Duruşma savcısı sunduğu esas hakkındaki mütalaada sanığın Orouba Barakat'ı "Kasten öldürmekten" suçundan cezalandırılmasını istedi. Savcı, sanığın Orouba Barakat'ın öldürülmesini gizlemek amacıyla kızı Halla Barakat'ı öldürdüğünü savunarak, sanığın ayrıca "Nitelikli kasten öldürmek" suçundan da cezalandırılmasını istedi.

Mütalaaya karşı son sözü sorulan sanık, "Ben o eve gitmedim. Öldürülmeleriyle kesinlikle alakam yoktur" dedi.

BİR MÜEBBET BİR DE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Kısa bir aradan sonra kararını açıklayan mahkeme, sanık Ahmet Bereket'i, Orouba Barakat'a yönelik eyleminden dolayı, "Kasten öldürmek" suçundan müebbet, kızı Halla Barakat'a yönelik eyleminden dolayı da, "Nitelikli kasten öldürmek" suçundan da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Üsküdar'da 19 Eylül 2017 tarihinde Suriye'li aktivist Orouba Barakat ile ABD vatandaşı gazeteci kızı Halla Barakat'ın evlerinde bıçaklanarak öldürüldüğü, soruşturma sonucunda izlenen kamera kayıtlarında akrabaları olan Ahmet Barakat'ın eve giriş ve çıkış görüntülerine ulaştığı belirtiliyor. İddianamede, sanığın, "Kasten adam öldürme" suçundan iki kez müebbet hapis cezası ile cezalandırılması talep ediliyordu.

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13.03.2018 - Haber Kodu : 180313166