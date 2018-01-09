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(GENİŞ HABER) SULTANBEYLİ'DE BİBER GAZINDAN ETKİLENEN 4 ÖĞRENCİ 2 ÖĞRETMEN HASTANEYE KALDIRILDI

Ramazan EĞRİ - Çağatay KENARLI / İSTANBUL Sultanbeyli'de okul önünde biber gazı sıkılan 4 öğrenci 2 öğretmen hastaneye kaldırıldı. 2 kişi gözaltına alındı. Olay, saat 18.00 sıralarında Sultanbeyli Turhan Fevzioğlu Ticaret Meslek...

(GENİŞ HABER) SULTANBEYLİ'DE BİBER GAZINDAN ETKİLENEN 4 ÖĞRENCİ 2 ÖĞRETMEN HASTANEYE KALDIRILDI

Ramazan EĞRİ - Çağatay KENARLI / İSTANBUL
Sultanbeyli'de okul önünde biber gazı sıkılan 4 öğrenci 2 öğretmen hastaneye kaldırıldı. 2 kişi gözaltına alındı.
Olay, saat 18.00 sıralarında Sultanbeyli Turhan Fevzioğlu Ticaret Meslek Lisesinin yakınında bulunan boş arazide meydana geldi. Emniyet yetkililerinden edinilen bilgiye göre, 2 kişi, okuldan çıkan 4 öğrencinin üzerine biber gazı sıktı. Gazdan etkilenen 4 öğrenci ile onlara temas eden 2 öğretmen Sultanbeyli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedbir için hastanenin acil servisi bir süre kapatıldı. Öğrenci olmadıkları belirtilen 15 yaşındaki K.K. ve B.K. gözaltına alındı. Sıkılan biber gazı tüpü de ele geçirildi. Şüphelilerin ilk ifadelerinde biber gazını oyun amaçlı sıktıklarını söyledikleri öğrenildi. 
Şüphelilerin Çocuk Büro Amirliği'ndeki işlemleri sürüyor.

Görüntü Dökümü:
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-Hastane önündeki hareketlilik
-Görgü tanıklarıyla röp.
-Olayın gerçekleştiği yer ve okul
-Olayın gerçekleştiği yerden röp.

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