- (GENİŞ HABER) ŞİŞLİ ETFAL'DE YANGIN ÇIKTI; BEBEKLER VE HASTALAR BÖYLE TAHLİYE EDİLDİ



* Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümündeki elektrik güç odasında yangın çıktı.

* Kadın doğum bölümündeki hastalar ve bebekler binadan tahliye edildi.

Haber-Kamera: Mustafa ÖZDABAK - Özgür EREN İdris TİFTİKCİ İSTANBUL ()

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümünün birinci katında saat 11.30 sıralarında elektrik güç odasında yangın çıktı.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangınla koridorları duman kapladı. Dumanları gören hastane çalışanları durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi .O sırada hastanede bulunan çok sayıda çocuk, bebek ve kadın hastalar hastane görevlileri tarafından binadan çıkartıldı. Bu sırada hasta ve yakınları panik yaşadı.

BEBEK, ÇOCUK VE HASTALAR TAHLİYE EDİLDİ...

Yeni Doğan Acil Bölümündeki bebekler de görevliler tarafından tahliye edildi. Tahliye sırasında bazı bebeklerin oksijen tüpüne bağlı olarak tahliye edildi. Yangında ölen yada yaralanan olmazken olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın olduğunu duyan hasta yakınları çocuk bölümüne girmeye çalıştı. Hasta çalışanları ve hasta yakınları gözyaşlarını tutamayarak ağladı. Uygunsuz parklar yüzünden İtfaiye araçları bir süre hastaneye giremedi. bazı araçlar çekici ile olduğu yerden kaldırıldı. Dumandan etkilenen itfaiye ekipleri ve hastane çalışanlarına ayran dağıtıldı. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede yangını söndürmesinden sonra binadan duman tahliyesi yaptı.

"ANINDA BİR DUMAN BELİRDİ"

Dışarıya çıkartılan bir hasta, "Bir duman oldu, yangın var dediler duman paniği ile herkes kaçtı hemşireler bize panik yapmayın dediler. Herkes çıkacak dediler ve bizi çıkarttılar. Çok korktuk" diye konuştu.

Hasta yakını bir kişi ise ,"Anında bir duman belirdi. Duman yukarıya kadar çıktı. Hastalara yangın var ancak panik yapmayın hepinizi çıkartacağız demişler.Yangın birinci katta çıkmış benim ailem ikinci kattaydı. Orayı da duman basınca bütün hastaları aşağıya indirmişler. Güvenlikler ve hastane personeli çok yardımcı olmuş" dedi.

Yeni doğum yapan bir hasta da, "Ben lavaboya gitmiştim sonra yangın sirenleri çalmaya başladı. Kendimi dışarıya attım. Sonra annemi aradım 'yangın var bebeği al dışarıya çık' dedim. Nasıl can havliyle attık kendimizi bilmiyorum" şeklinde konuştu.

Yangın ile ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Hastaneden tahliye edilen çocuk, bebek ve hastalardan görüntü

-Bebeklerin binadan çıkartılıp ambulansa alınması

-Hastane çalışanları ve hastaların ağlaması

-İtfaiye ekiplerinden görüntü

-İtfaiye ekiplerinin içeriden çıkması

-Hasta yakınlarının içeriye girmeye çalışması

-Hastane görevlilerinden detaylar

-Hastanedeki kalabalık görüntüler

-Hastalar ile röportaj

-Hasta yakınları ile röportaj



14.01.2017 - 12.47 Haber Kodu : 170114055

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