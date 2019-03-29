(GENİŞ HABER) ŞEHİT SAVCI KİRAZ, ŞEHİT EDİLİŞİNİN 4'ÜNCÜ YILINDA TÖRENLE ANILDI

Özden ATİK - Yılmaz BEZGİN / İSTANBUL, ()

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz, makam odasında şehit edilişinin 4'üncü yıl dönümünde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda anıldı. Anma töreninde konuşan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, "Türkiye Cumhuriyetinin etrafı terör unsurlarınca çevrilmektedir. Emniyeti, jandarması, askeri, yargısıyla Türkiye cumhuriyeti büyük bir mücadele vermektedir. Türkiye Cumhuriyeti bu zorlukların üstesinden tarihte de gelmiştir, bugün de gelecektir, yarın da gelecektir" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Kiraz'ın şehit edilişinin yıl dönümü dolayısıyla İstanbul Adalet Sarayı atrium alanında düzenlenen törene, şehidin babası Hakkı Kiraz'ın yanı sıra İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, bazı HSK üyeleri ile hakimler, savcılar ve adliye çalışanları katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Başsavcı İrfan Fidan konuşma yaptı. Başsavcı Fidan, savcı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesine kadar Türkiye'de yaşanan süreci anlattı. Fidan, "Türkiye Cumhuriyeti 2010 yılından itibaren düşmanları ve yerli işbirlikçileri tarafından açıkça ve pervasızca hedefe oturtulmuştur. 2011 yılının Ekim ayında ortalarında hiçbir gerekçe, haklı meşru hiçbir sebep yokken İstanbul ilinde Taksim meydanında şu anda firari olarak yurtdışında kaçak olarak yaşayan bir şahıs tarafından 'Ayaklan İstanbul' isimli bir video çekimi yapılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti’ne yönelik saldırıların alt yapısı, planlanması hazırlanmaya ilmek ilmek örülmeye, işlenmeye başlanmıştır" dedi.

GEZİ OLAYLARINA DEĞİNDİ

Gezi olaylarına da değinen Fidan, "27 Mayıs 2013 tarihinde Taksim Gezi Parkı’nda ağaçların kesildiği gerekçesiyle ki bu ağaçlar yayalaştırma projesi kapsamında başka bir yere taşınmaktadır. Ağaçların kesildiği gerekçesiyle insanlar sokaklara dökülmüş, terör örgütleri sokaklara salınmış, yüzlerce iş yeri, resmi araç, ev yakılmış yıkılmış hasar verilmiştir. Devam eden süreçte bu eylemler Türkiye geneline yayılmıştır. Meydana gelen olaylarda ne yazık ki iki polis memuru olmak üzere 10 vatandaşımız vefat etmiştir" diye konuştu.

BERKİN ELVAN'IN AİLESİNE BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Gezi olayları sırasında kafasına gaz kapsülü isabet eden ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Berkin Elvan ile ilgili de konuşan Başsavcı Fidan, şunları söyledi: "Hayatını kaybedenlerden biri de ne yazık ki çocuk yaştaki Berkin Elvan'dır. Buradan ailesine tekrar başsağlığı diliyor, acılarını paylaşıyorum. Mehmet Selim Kiraz şehidimiz devir aldığı Berkin Elvan’ın ölümü soruşturmasını yürütmek için çok titiz çalışmış, olağanüstü bir emek sarf etmiş, büyük gayret göstermiştir. Dava açma aşamasına getirmek için soruşturmayı büyük uğraş vermiştir. Şehidimiz rehin alındığında olay yerine ilk gelenlerden biri Sami Elvan'dır. Katillere eylemi gerçekleştirmemeleri için dil dökmüş, yalvarmıştır. Buna rağmen eyleme engel olamamıştır. Güya Berkin Elvan’ın intikamını almak, hakkını hukukunu korumak için adliyede şehidimizi rehin aldıklarını, eylem yaptıklarını söyleyen katiller acılı babayı bile dinlememişlerdir. Bu katillerin aldıkları talimat kan dökmektir. Tehlike geçmemiştir, tehdit devam etmektedir. Türkiye Cumhuriyetinin etrafı terör unsurlarınca çevrilmektedir. Emniyeti, jandarması, askeri, yargısıyla Türkiye cumhuriyeti büyük bir mücadele vermektedir. Türkiye Cumhuriyeti bu zorlukların üstesinden tarihte de gelmiştir, bugün de gelecektir, yarın da gelecektir" dedi.

MAKAM ODASINDA DUA OKUNDU

Törenin ardından 6.kattaki Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın makam odasına çıkıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ve baba Hakkı Kiraz ve beraberindeki hakim ve savcılar, şehit savcının masasına karanfil bıraktılar. Odada dua okunmasının ardından adliyedeki tören sona erdi.

Görüntü Dökümü:

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-Hakimler ve savcılar saygı duruşu

-Başsavcı İrfan Fidan konuşma

-Makam odasını ziyaret

-Dua okunması

-Genel ve detaylar

