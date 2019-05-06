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(Geniş Haber)SARIYER'DE SİLAHLI SALDIRI: 2 YARALI 

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM-Zeki GÜNAL/İSTANBUL,() Sarıyer'de bir alışveriş merkezindeki bir kafede oturan 1'i kadın 2 kişi, dışarıdan gelen motosikletli 2 kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Olayın ardından saldırganlar motosikletle...

(Geniş Haber)SARIYER'DE SİLAHLI SALDIRI: 2 YARALI 

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM-Zeki GÜNAL/İSTANBUL,()
Sarıyer'de bir alışveriş merkezindeki bir kafede oturan 1'i kadın 2 kişi, dışarıdan gelen motosikletli 2 kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Olayın ardından saldırganlar motosikletle kaçarken, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Olay, Sarıyer Kemerburgaz Caddesi'nde bulunan bir alışveriş merkezindeki kafede saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, biri kadın iki kişi kafede otururken o sırada yanlarına motosikletli 2 kişi geldi.
 
MOTOSİKLETTEN İNİP KAFEDEKİ 2 KİŞİYE ATEŞ ETTİ
Motosikletten inen bir kişi kafede bulunan 1'i kadın 2 kişiye silahla ateş edip geldiği motosiklete binerek uzaklaştı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla 2 kişi yaralanırken, çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ambulansla yaralılar hastaneye kaldırılırken, yaralı kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

KAÇAN SALDIRGANLAR ARANIYOR
Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede delil incelemesi yaptı. Kafenin güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. 
 
Görüntü Dökümü:
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-Toplanan meraklı vatandaşlar
-Hastaneden görüntü
-Genel ve detaylar


 

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