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(Geniş Haber)ŞAHİN ALPAY'IN TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ 

Haber: Ümit TÜRK / İstanbul Anayasa Mahkemesi'nin "hak ihlali" kararı verdiği Gazeteci Şahin Alpay'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Alpay hakkında ilk değerlendirmesini yapan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, AYM'nin gerekçeli...

(Geniş Haber)ŞAHİN ALPAY'IN TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ 

Haber: Ümit TÜRK / İstanbul
Anayasa Mahkemesi'nin "hak ihlali" kararı verdiği Gazeteci Şahin Alpay'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Alpay hakkında ilk değerlendirmesini yapan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, AYM'nin gerekçeli kararını açıklamasından sonra yeniden bir değerlendirme yapacağını kararına ekledi.
Şahin Alpay hakkında İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce verilen kararda şu ifadelere yer verildi:
"Mahkememize tutuklu sanık Şahin Alpay'a ilişkin gerekçeli kararın tebliğ edilmediği anlaşılmış olmakla ve ayrıca tutuklu sanık Alpay'ın tahliyesine ilişkin Anayasa Mahkemesi tarafından tedbir mahiyetinde bir karar vermediği de anlaşılmakla, sanık vekilinin tahliyeye ilişkin taleplerinin de bu aşamada reddi ile sanığa atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, sanık hakkında istenen cezanın üst sınırı, delillerin toplanmamış olması göz önüne alındığında tutuklu sanık Alpay'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi." 

GEREKÇELİ KARARDAN SONRA TEKRAR DEĞERLENDİRİLECEK
İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi tarafından gerekçeli kararın mahkemelerine tebliğ edilmesinin ardından sanığın tutukluluk halinin incelenerek tekrar değerlendirileceği kararına ekledi. 

ÜYE HAKİM ŞERH KOYDU: AYM'NİN KARARI KESİN VE BAĞLAYICI
Karara bir üye hakim muhalefet şerhi koydu. Muhalefet şerhinde, "Anayasa Mahkemesi'nin tutukluluğa ilişkin özel nitelikteki kısa kararının kesin ve mahkememizi bağlayıcı nitelikte olması nedeniyle heyetin tutukluluğun devamı yönündeki görüşüne katılmıyorum" denildi. 

Görüntü Dökümü:(ARŞİV)
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-Şahin Alpay'ın gözaltı görüntüsü

11.01.2018 - 17.52 Haber Kodu : 180111165

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