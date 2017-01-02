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(GENİŞ HABER) REİNA HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

 - Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL() İstanbul'un gözde eğlence mekanlarından Reina'ya yapılan terörist saldırıyla ilgili olarak polisin mekan içinde yaptığı araştırma ve inceleme sona erdi. Havadan görüntülediğimiz Reina,...

(GENİŞ HABER) REİNA HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

 -

Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL()

İstanbul'un gözde eğlence mekanlarından Reina'ya yapılan terörist saldırıyla ilgili olarak polisin mekan içinde yaptığı araştırma ve inceleme sona erdi. Havadan görüntülediğimiz Reina, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğünün ekiplerinin bölgeden ayrılmasıyla sessizliğe büründü. Faal olduğu dönemlerde denizden geçen teknelerin içeriyi görmemesini ve yüksek sesi engelleyen ses perdeleri ve mekanın içi ile dışı saldırı sonrası böyle göründü.

Görüntü Dökümü:

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-Reina'nın havadan görüntüleri

02.01.2017 - 15.30 Haber Kodu : 170102102

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