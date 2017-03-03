(GENİŞ HABER) PROF. DR. ÇİĞDEM KAĞITÇIBAŞI SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Haber: Murat DELİKLİTAŞ-Kamera: Özgür EREN İSTANBUL ()



Türkiye'de sosyal psikolojinin kurucularından, dünyaca tanınan Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı, son yolculuğuna uğurlandı. Kağıtçıbaşı, Hasdal Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi. Dün sabaha karşı hayatını kaybeden Çiğdem Kağıtçıbaşı için Levent Afet Yolal Camii'nde ikindi namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekilleri İlhan Kesici ve Sezgin Tanrıkulu, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, Gazeteci-Yazar ve siyasetçi Oktay Ekşi, Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) Yönetim Kurulu Başkanı Ayşen Özyeğin, oyuncu Erdal Özyağcılar, sevenleri ve öğrencilerinin katıldığı törende taziyeleri oğlu Emrah ile kızı Elif Kağıtçıbaşı kabul etti.



Koç Üniversitesi Psikoloji bölümü öğretim üyesi ve Türkiye Bilimler Akademisi kurucu üyesi olan Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı, kılınan cenaze namazının ardından Hasdal Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi.







"FEVKALADE BİR ANNEYDİ VE ÇOK İYİ BİR BÜYÜKANNEYDİ"



Yazar, çevirmen, hukukçu, sosyolog, siyaset ve iletişim bilimci Prof. Dr. Nermin Abadan Unat, Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı'nın, Türkiye'de sosyal psikoloji biliminin yerleşmesinde öncü rol oynadığını belirterek "Uluslararası bir şöhrete sahip. Fakat onun ötesinde sadece öğretim üyeliği yapmadı. Sadece kitap yazmadı. Sadece Türkiye'yi uluslararası konferanslarda temsil etmedi. Aynı zamanda kurumlar kurdu. AÇEV gibi bir kurum kurdu; anne çocuk beraber eğitilmesi çağdaş bir yurttaş olmak için çok çok özel bir şey yaptı. O bir öğretmenin kızıdır. O öğretmen anne kendi anılarını yazdı. Çiğdem hanım o anılarının yanında başka bir harf dizisi ile yani italik ile kendi anılarını yazdı. Yani anne kız eğitim ile ilgili anılarını yazdılar. Bu kitabın adı 'Lüla ve Ben'. Bunu kimse yapmadı. Çok özel bir insandı. Fevkalade bir anneydi ve çok iyi bir büyükanneydi. Güzel bir insan gitti." dedi.



Koç Üniversitesi Psikoloji bölümünden öğrencisi olan Özlem Sunar ise şöyle konuştu:



"Gerçekten bizim için ışık, bilim, zarafet, insanlık dolu bir kişiydi. Onu hepimiz çok seviyoruz. Hocaların hocası olarak gönlümüzde çok özel bir yeri var. arkasında bir sürü öksüz çocuk ve kadın bıraktı."







Görüntü Dökümü:



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-Çiğdem Kağıtçıbaşı'nın tabutundan genel ve yakın detaylar



-Kağıtçıbaşının oğlu ve kızından detay görüntüler



-CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu



-Gazeteci Yazar Oktay Ekşi



-Cenazeye gönderilen çelenklerden detay görüntü



-Cenazeye katılanlardan detay görüntüler



-Kağıtçı'nın cenaze namazının kılınması



-Kağıtçı'nın tabutunun taşınması ve cenaze aracına bindirilmesi



-Prof. Dr. Nermin Abadan Ünal ile röportaj



-Kağıtçı'nın Öğrencisi Özlem Sunar ile röportaj

