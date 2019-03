(GENİŞ HABER) - PROF. BERİL DEDEOĞLU İÇİN GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ'NDE TÖREN DÜZENLENDİ

Gülseli KENARLI-Güven USTA /İSTANBUL, ()

İstanbul'da hayatını kaybeden Prof. Dr. Beril Dedeoğlu için ilk tören Galatasaray Üniversitesi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla düzenlendi.

Beyin kanaması nedeniyle tedavi gördüğü hastanede iki gün önce hayatını kaybeden Eski Avrupa Birliği Bakanı, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu ile Yükseköğretim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Beril Dedeoğlu için Galatasaray Üniversitesi Aydın Doğan Konferans Salonu’nda yapıldı.

Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Galatasaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ertuğrul Karsak, Galatasaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Füsun Türkmen, Dedeoğlu’nun kardeşi Ali Gümüş katıldı.

Dedeoğlu’nun Türk bayrağına sarılı tabutunun üzerine üniversitenin flaması da konuldu. Cenaze töreninde bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Zelanda'daki saldırayla ilgili olarak "Tüm dünyayı özellikle de batı ülkelerini insanlığın tamamını tehdit eden bu tehlikeli gidişe karşı süratle tedbir almaya davet ediyoruz"dedi.

Erdoğan, İstanbul'da hayatını kaybeden Prof. Dr. Beril Dedeoğlu'nun, görev yaptığı her yerde birikimi, üretkenliği, çalışkanlığı, nezaketi ve hanımefendiliği ile sevilen, saygı duyulan bir isim olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Uuslararası ilişkiler alanında yerli ve milli bakış açısıyla yaptığı değerlendirmeler her zaman ufkumuzu açmış, önümüzü aydınlatmıştır. Hocamız hayatı boyunca kitap, makale, tebliğ, konferans ve röportaj olarak ortaya koyduğu ürünlerin yanı sıra yetiştirdiği öğrenciler ve üstlendiği görevlerle de daima ülkesine karşı mesuliyetini yerine getirmeye gayret etmiştir. Bağrından çıktığı topluma hizmet etme heyecanı ve çabasına bizzat şahit olduğum Beril Dedeoğlu'nu genç denebilecek bir yaşta kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyim. Halbuki bizim Beril Hocamızla birlikte yapmayı planladığımız daha çok çalışma vardı. Gerçekten Türkiye, özellikle uluslararası ilişkilerle güvenlik politikaları ile ilgili hususlarda her türlü katkıya ihtiyacımız olan kritik bir dönemden geçiyor. Eminim kendisinin de zihninde planı hazır olan daha çok çalışması, projesi, eser taslağı bulunuyordu. Onun bıraktığı yerden, öğrencileri ve mesai arkadaşları çalışmalarını devralarak nihayete erdirecektir. İlim dünyasından kayan bir yıldız olarak gördüğüm Dedeoğlu'na bir kez daha Allah'tan rahmet, ailesine, akademi dünyasına ve sevenlerine başsağlığı dilerim."

YENİ ZELANDA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Zelanda'daki saldırıyla ilgili olarak da şunları söyledi: "Uluslararası bir olay olması hasebiyle Yeni Zelanda'da Cuma namazı kılmak için bir araya gelen Müslümanlara yönelik saldırıyı nefretle kınadığımı belirtmek isterim. Dünyada uzunca bir süredir yükselişi seyredilen ve hatta teşvik edilen İslam düşmanlığı, bu saldırıyla bireysel taciz çizgisini geçerek toplu katliam boyutuna ulaşmıştır. Saldırının uzun bir planlamanın ve motivasyonun sonucu olduğu dolayısıyla fevri bir davranış denilerek geçiştirilemeyeceği bellidir. Ülkemizi, milletimizi ve şahsımı da hedef alan katilin temsil ettiği anlayışın Batı toplumlarını bir kanser gibi hızla ele geçirmeye başladığı açıktır. Kaldı ki ülkemi dahi Anadolu ve Batı olarak ayırmak suretiyle orada da kendine has değerlendirmeler yapan ortada gerçekten bir terörist, bir katil var. Şayet derhal önlem alınmazsa bu kötü gidişin önünü alan felaket haberlerine yenilerinin eklenmesi kaçınılmazdır. Tüm dünyayı özellikle de Batı ülkelerini, insanlığın tamamını tehdit eden bu tehlikeli gidişe karşı süratle tedbir almaya davet ediyoruz. Yeni Zelanda'daki saldırıda hayatlarını kaybeden masum kardeşlerimize şahsım ve milletim adına Allah'tan rahmet diliyorum. Sadece bu konuyu bile uzun uzadıya değerlendirme ihtiyacı hissedeceğimiz Beril Hocamızı bir kez daha tazimle yad ediyorum."

“ÜLKEMİZİN YETİŞTİRDİĞİ ÖNEMLİ BİLİM İNSANLARINDAN BERİL HOCAMIZ"

Galatasaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ertuğrul Karsak ise bir konuşma yaparak, "Uluslararası ilişkiler alanında, ülkemizin yetiştirdiği önemli bilim insanlarından Beril hocamız, genç yaşta beklenmedik şekilde aramızdan ayrıldı. Beril hocamıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve yükseköğretim camiasına baş sağlığı ve sabır diliyorumö dedi.

“BÖYLE VEDA EDECEĞİMİZ AKLIMIZA GELMEZDİ"

Törende konuşan bir konuşan Galatasaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Füsun Türkmen de, şunları söyledi: "luslararası İlişkiler Bölümümüzün manevi başkanı, değerli hocamız, sevgili meslektaşım ve selefim, manevi kız kardeşim Prof. Dr. Beril Dedeoğlu'na, lise öğrenciliğini yatılı geçirmiş olduğu ve akademik kariyerini 25 yıldır sürdürdüğü bu mekanda, böyle veda edeceğimiz aklımıza gelmezdi. Beril Dedeoğlu, meslek hayatının zirvesinde, devlet hizmetinin en saygın konumunda ve aile yaşamının en mutlu döneminde, yeni doğan torunu Hila'yı büyütmeye başlamışken aramızdan ayrıldı. Yetiştirdiği binlerce öğrenci, yazdığı bilimsel eserler, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu ile YÖK nezdindeki çalışmaları, kaleme aldığı köşe yazıları, yaptığı televizyon programlarıyla ülkemize ve toplumumuza hizmet için son gününe kadar yılmadan çalışan Beril hoca, bu yönde hiçbir özveriden çekinmedi. Türk akademi dünyasının ilk Avrupa Birliği Uzmanlarından biri olmakla kalmadı, Avrupa Birliği makamına layık görüldü. Ve bu kısa dönemde müzakere fasılları açılması için canla başla çalıştı. Az bilinen çok fazla insani yönü bulunuyor. Zor durumdaki herkesin sorununu çözmeye uğraşır. Aramızda kimin başı ne şekilde dertte ise ona çare üretir. Evladı hasta personele tanıdık hekim bulmaktan, ihtiyaçta bir öğrenciye burs sağlamaya kadar her zamanki güler yüzüyle verdiği yardım eli en yakınından en uzağına herkese uzanırdı. Kendisini sadece parlak zekası ve akademik yeteneğiyle değil, hepimize ders olurcasına elinden hiçbir zaman bırakmadığı mizah duygusu, muzipliği ve kahkahasıyla hatırlayacağız. Kısacık ömründe çevrene ışık saçtın. Bizim için o ışık hiç sönmeyecek." dedi.

ABLASINI ANLATTI

Beril Dedeoğlu’nun kardeşi Ali Gümüş ise törende gözyaşları içerisinde bir konuşma yaparak, "12 yaşında ablamı buraya bırakırken babam 'Ablan Galatasaray'a gidiyor' dediği zaman futbolcu olacak zannetmiştim. Onla geldiğimizde o zaman Fatih Terim oynuyordu. Abla dedim; 'Fatih Terim'i görürsen imza alır mısın? Onu bu şekilde buradan çıkaracağımız hiç aklıma gelmezdi. Sizler akademik, profesyonel hayatında çok anılarını biliyorsunuz. Ablamın sizlerin bilmediği, örneğin bakanlığını öğrendiği günkü kıyafeti şortu, altında terlikleriyle 'Aa ben bakan oldum galiba' deyişini hala hatırlıyorum. Beni hep onun büyüğü zannederlerdi. Cüssemden herhalde. O benim ablamdı, annemdi, babamdı, arkadaşımdı. Çok ışık veren bir insandı. En çok onunla gülmeyi özleyeceğim. O yüzden ona güle güle diyorum" şeklinde konuştu.

İstanbul İl Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz'ın yaptırdığı duanın ardından Dedeoğlu'nun Türk Bayrağı'na sarılı naaşı, Fatih Camisi'ne götürüldü.

