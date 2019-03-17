(GENİŞ HABER) PATRİK MUTAFYAN İÇİN CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ 

Haber-Kamera: Yılmaz BEZGİN-Alper KORKMAZ-Özgür EREN/İSTANBUL,()

İstanbul'da hayatını kaybeden Türkiye Ermenileri Patriği II. Mesrob Mutafyan için Kumkapı Meryem Ana Kilisesi’nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de katıldı

Tedavi gördüğü Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi'nde 63 yaşında hayatını kaybeden Türkiye Ermenileri Patriği II. Mesrob Mutafyan için düzenlenen cenaze töreni Kumkapı Meryem Ana Kilisesi'nde saat 10.00'da başladı.Yapılan törenin ardından Mutafyan'ın cenazesi Patrikhane binasının önüne getirilerek uğurlama mesajı okundu. Mutafyan'ın cenazesi, yapılan uğurlama töreninin ardından Şişli Ermeni Mezarlığı'nda patriklik bölümüne defnedildi.

Cenaze törenine Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de katıldı. Törene ayrıca Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İBB Başkanı ve Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Mevlüt Uysal, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu da Mesrob Mutafyan için düzenlenen cenaze törenine katılarak, Ermeni Cemaati’ne taziyelerini ilettiler.

"SAPIK ZİHNİYETLERİ REDDETMEMİZ SON DERECE ÖNEMLİ"

Törenin ardından açıklama yapan Kalın, "Tabii öncelikle Türkiye Ermenileri başta olmak üzere bütün Ermenilere başsağlığı diliyorum. Acılarını paylaşıyoruz. Sayın Mutafyan bu ülkenin yetiştirdiği hem ruhani boyutuyla, hem entelektüel boyutuyla vatanperver bir insandı. Birleştirici kucaklayıcı kimliği ile bu dini vazifesini ömrü boyunca yerine getirdi. Özellikle Türklerin ve Ermenilerin birbirine daha da yakınlaşması birbirini daha iyi anlama noktasında da önemli görevler ifa etti" ifadelerini kullandı.

2 gün önceki Yeni Zelanda'da terör saldırılarını hatırlatan İbrahim Kalın "Yeni Zelanda'da bu tür terörist zihniyete eylemelere karşı bizim Müslümanıyla Hristiyanıyla Türküyle Ermenisiyle Doğulusuyla Batılısıyla yek vücut olup hepimizin ortak bir tavır sergilemesi, terörün bu türlerinin tamamını kesin bir dille telin etmesi reddetmesi gerekiyor. Bu da yeterli değil. Bu zihniyeti çıkartan iklimi de ortadan kaldırmamız lazım. Beyaz ırkçısı, Hristiyan temaları da kullanan bu katilin Hristiyanlığı da istismar etmesine de izin vermemek gerekiyor. Aynı şekilde birileri çıkıp DEAŞ, El Kaide gibi terör örgütleri üzerinden İslam dinini kötülemeye onun adını kötüye kullanmaya istismar etmeye kalktığında aynı şekilde biz de ona karşı çıkmalıyız. Hep birlikte bu tür sapık zihniyetleri reddetmemiz son derece önemli" şeklinde konuştu.

"UZUN ZAMANDIR HASTALIK DURUMU VARDI"

Ömer Çelik ise , "Avrupa Birliği ile ilgili süreçlere destek vermek için, Türkiye ile ilgili bazı kara propagandaların kaldırılmasına yardımcı olmak için vatansever bir şekilde yurtdışındaki faaliyetlere destek verirdi. Ayrıca kendisini şahsen tanıyoruz. Bir ruhani olmasının yanında iyi bir felsefeci, birinci sınıf bir entelektüeldi. Uzun zamandır hastalık durumu vardı. Büyük bir üzüntü duyuyoruz. Başta ailesi olmak üzere ermeni cemaatine baş sağlığı diliyoruz. Bugün de bu uğurlama törenine katılmak istedik. Bu acıyı paylaşmak istedik. Bu vesileyle herkese taziyelerimizi sunuyoruz" dedi.

BİNALİ YILDIRIM MESROB MUTAFYAN'IN CENAZE TÖRENİNE KATILDI

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım da Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan için düzenlenen cenaze törenine katılarak, Ermeni Cemaati’ne taziyelerini iletti. Öğle saatlerinde Kumkapı Meryem Ana Kilisesi’ne gelen Binali Yıldırım, önce Ermeni Cemaati’ne taziyelerini iletti. Taziye çıkışı yaptığı konuşmada Yıldırım, Ermeni Cemaati için üzücü bir gün olduğunu belirterek, şunları söyledi: "Bu dünya bize rabbimizden bir mirastır. Bu miras hepimize yeter. Ayrılıkları değil, ortak yanlarımızı daha çok öne çıkaracağız. Birbirimizi kucaklayacağız. Dünyada son zamanlarda artan aşırıcılığa karşı birlikte mücadele edeceğiz. Yeni Zelanda’da yaşananlar insanlık adına utanç verici bir olaydır. Kin ve nefret tohumlarını aşılayacak, söylemlerden ve eylemlerden vazgeçmemiz lazım. Tarihte bunun bedelini çok ağır ödedi. Haçlı Seferleri Avrupa’da başlayan mezhep savaşları milyonlarca insan anlamsız bir şekilde hayatını kaybetti. Aynı zamanda Anadolu’da ve Ortadoğu’da da mezhep kavgaları insanlara kan ve gözyaşı getiren şeylerdir."

Osmanlı'da Ermenileri'in 'Millet-i Sadıka' adıyla ün yaptığını beliren Yıldırım, "Ermeni kardeşlerimiz Osmanlı’nın maliyesinden kültür ve sanatına kadar çok büyük hizmetler etmiş. Biz de medeniyetleri buluşturan hoşgörü şehri İstanbul’da kardeşçe yaşayacağız. Birlikte çalışacağız ve gelecek kuşaklara daha iyi günler birlikte sağlayacağız"dedi.

Görüntü dökümü:

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-Duaların ilahilerin okunması

-Cenazenin platforma çıkarılması

-Cenazenin kiliseden çıkarılması

-Uğurlama mesajının okunması

-Çelik'in konuşması

-Kalın'ın konuşması

-Yıldırım'ın konuşması

-İmamoğlu'nın konuşması

-Cenazenin mezarlığa doğru yola çıkması

-Mezarlıktan görüntü

-Genel ve detay görüntüler