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(geniş haber) OTOMOBİL, DEVRİLEN TIR İLE KOLON ARASINDA SIKIŞTI

  Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - İSTANBUL Bakırköy'de Yeşilyurt Köprüsü'ne çarpan TIR  kontrolden çıkarak devrildi. TIR'ın dorsesi başka bir otomobili duvara sıkıştırdı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ve TIR şoförü hastaneye...

(geniş haber) OTOMOBİL, DEVRİLEN TIR İLE KOLON ARASINDA SIKIŞTI

 

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - İSTANBUL

Bakırköy'de Yeşilyurt Köprüsü'ne çarpan TIR  kontrolden çıkarak devrildi. TIR'ın dorsesi başka bir otomobili duvara sıkıştırdı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ve TIR şoförü hastaneye kaldırıldı.

Kaza saat 16.00 sıralarında Bakırköy sahil yolu Hava Harp Okulu önündeki Yeşilyurt Köprüsü altında meydana geldi. Mevlüt Sağlam yönetimindeki 34 HS 2161 plakalı TIR köprünün altından geçtiği sırada yüksekliği hesaplayamayınca köprüye çarptı. Kontrolünü kaybeden TIR devrilirken, dorsesi Özden Büyüksoy'un kullandığı 34 PL 9350 otomobili duvara sıkıştırdı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Devrilen TIR içinde sıkışan Sağlam'ı araç içinden itfaiye ekipleri çıkarılırken, yaralanan TIR ve otomobil sürücüsü sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle sahil yolu Florya istikametinde yaklaşık 1,5 saat trafiğe kapalı kaldı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla trafik tekrar normal akışına döndü.

Görüntü Dökümü:

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-Devrilen TIR

-Otomobilden görüntü

-Yoldan görüntü

-Trafikten görüntü

-Vatandaş ile röportaj

-Ekiplerden görüntü

-Detaylar

 

 

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