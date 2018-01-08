(GENİŞ HABER) ORTAKÖY VİYADÜĞÜNDE İNTİHAR GİRİŞİMİ 

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Zeki GÜNAL / İstanbul

15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışı, Ortaköy viyadüğü üzerinde intihar girişiminde bulunan kişi, 3 saat süren çabalar sonucunda ikna edilerek indirildi.

Saat 15:00 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Ortaköy viyadüğü üzeri Edirne istikametinde intihar girişiminde bulunan kişiyi görenler polise haber verdi. İtfaiye ekipleri, bu kişinin atlama ihtimalini gözönünde bulundurarak aşağıya hava yastığı açtı. Sağlık ekipleri de, olay yerinde hazır bulundu. Bir süre sonra gelen müzakereci polis, bu kişiyi ikna etmek için saatlerce dil döktü. İntihar girişiminde bulunan kişi, müzakereci polise telefonla fotoğrafını çektirdi. Adım adım yaklaştığı kişiyi 3 saat sonunda ikna eden müzakere polisi, elini uzatarak indirdiği kişi ile birbirlerine sarıldı. İntihardan vazgeçirilen kişi ifadesi için polis merkezine götürüldü.

Öte yandan, intihar girişimi nedeniyle trafikte yoğunluk yaşandı.

Görüntü Dökümü:

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-Köprü viyadüğündeki kişi

-Polisin ikna çabaları

-Olan biteni izleyen vatandaşlar

-itfaiye ve sağlık ekipleri

-intihar girişiminde bulunan kişinin müzakereci polise telefonla fotoğrafını çektirmesi

-Müzakereci polisin intihar girişiminde bulunan kişinin elini tutması

-Kişinin korkuluklardan inmesi

-Kişi ile müzakereci polisin sarılmaları

-Genel ve detay görüntüler



