- (geniş haber) -OLAYLI DERBİYLE İLGİLİ 5 KİŞİYE TUTUKLAMA İSTEMİ

Haber: Serpil KIRKESER - İSTANBUL

Tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş maçıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye gönderilen şüphelilerden 5'i tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.

TUTUKLAMA İSTENENLER ARASINDA S.D. DE VAR

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Fenerbahçe Ülker Stadı'nda Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan müsabakada, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in de yaralanmasıyla sonuçlanan olaylara ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında emniyette işlemleri tamamlanan 25 şüpheli sabah saatlerinde Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na götürüldü. 25 şüpheli, Basın ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu Cumhuriyet Savcısı Ahmet Aslan'a ifade verdi. 5 şüphelinin ifadelerinin ardından serbest bırakılmasına karar veren Savcı Aslan, 15 şüpheliyi ise “Yasak madde kullanarak müsabaka düzenini bozma" suçundan adli kontrol hükümlerinin uygulanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk etti. Şüpheli S.D.'nin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli ise “Silahla kasten yaralama" suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş futbol müsabakası esnasında 19 Nisan 2018 tarihinde çıkan ve Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in de yaralanmasıyla sonuçlanan olaylarla ilgili “Silahla Yaralama", “Müsabaka Alanına Yasak Madde Sokma ve Seyircilere Temin Etme"," Müsabaka Alanında Yanıcı/Yakıcı Madde Kullanma" suçlarından soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında 4'ü çocuk olmak üzere 62 kişi hakkında işlem yapan savcılık, 6 şüpheliyi ise emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakmıştı. Soruşturma kapsamında 47 şüpheli gözaltına alınmış, bunlardan 25'i bu sabah Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilmişti. Öte yandan 5 şüphelinin ise aranmasına devam ediliyor.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelilerin adliyeye sevki

-Adliyeden görüntü

26.04.2018 - 07.12 Haber Kodu : 180426004

26.04.2018 - 07.28 Haber Kodu : 180426005