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- (geniş haber) OLAYLI DERBİ SORUŞTURMASI: 25 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ 

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Ramazan EĞRİ-Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL Tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş maçıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 25'i adliyeye sevk edildi.  Fenerbahçe ile Beşiktaş...

- (geniş haber) OLAYLI DERBİ SORUŞTURMASI: 25 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ 

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Ramazan EĞRİ-Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL
Tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş maçıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 25'i adliyeye sevk edildi. 
Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan kupa yarı final rövanş maçında çıkan olaylara ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 25'i adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden, aralarında Şenol Güneş'i yaraladığı belirtilen S.D.'nin de bulunduğu 25 kişi işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, Üsküdar'da bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü'nden polis minibüsleriyle Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na götürüldü.
Olayla derbiyle ilgili toplam 45 kişi gözaltına alınmıştı. 20 kişinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Görüntü dökümü:
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-Şüphelilerin emniyetten çıkarılışı
-Polislerin elindeki dosyalar
-Araçlara bindirilmeleri 
-Araçların çıkışı
-Araçların adliyeye girişi(ÖZEL)
-Genel ve detaylar 

26.04.2018 - 07.12 Haber Kodu : 180426004
26.04.2018 - 07.28 Haber Kodu : 180426005
 

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