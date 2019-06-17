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(Geniş Haber) OKMEYDANI'NDA LÜKS CİPE SİLAHLI SALDIRI: 4 YARALI 

Murat  DELİKLİTAŞ-Özgür EREN-Çağatay KENARLI/İSTANBUL,() Kağıthane'de, önündeki otomobilin durması nedeniyle yavaşlayan cipe gerçekleştirilen silahlı saldırıda cipteki 3 kişi ile yoldan geçen 1 kişi yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren...

(Geniş Haber) OKMEYDANI'NDA LÜKS CİPE SİLAHLI SALDIRI: 4 YARALI 

Murat  DELİKLİTAŞ-Özgür EREN-Çağatay KENARLI/İSTANBUL,()
Kağıthane'de, önündeki otomobilin durması nedeniyle yavaşlayan cipe gerçekleştirilen silahlı saldırıda cipteki 3 kişi ile yoldan geçen 1 kişi yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren 2 kişi, cipin yavaşlamasına neden olan otomobile binerek olay yerinden kaçtı.
Olay, Darülaceze Caddesi Okmeydanı Anadolu Kahvesi Mevkii'nde saat 19.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içinde 3 kişinin bulunduğu 34 BGR 540 plakalı lüks cip sürücüsü, önündeki otomobilin durması nedeniyle yavaşladı. Bu sırada, yol kenarında bekleyen 2 kişi, cipe doğru koşmaya başladı. Cipe sağ taraftan yaklaşan kişiler, bellerinden çıkardıkları tabancalarla ateş etmeye başladı.
Açılan ateş sonucu, sürücünün yanında oturan Emre A., ağır yaralanırken, cipten inen Eser Ö. ile Yılmaz C. tabancalarını çıkararak karşılık verdi. Yaşanan kısa süreli çatışmanın ardından saldırganlar, cipin yavaşlamasına neden olan otomobile binerek olay yerinden kaçtı.
Çatışmada, Eser Ö. ile Yılmaz C. hafif şekilde yaralanırken, seken kurşunlardan biri o sırada yoldan geçen Rıza D. adlı vatandaşa isabet etti.
Yaralılardan, Emre A., Eser Ö. ve Yılmaz C., arkadan gelen bir otomobile bindirilerek Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kasığından yaralandığı öğrenilen Rıza D. ise Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Her iki hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Emre A. ile Rıza D.'nin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Saldırının ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Özel harekat polislerinin de desteğiyle çevrede geniş güvenlik önlemi alındı. Olay yeri ve çevresinde incelemelerde bulunan polis, kaçan saldırganların bulunması için çalışmalara başladı.
Polisin yaptığı ilk incelemelerde, cip içinde saldırıya uğrayan kişilerin çeşitli suçlardan emniyette kayıtlarının bulunduğu tespit edildi. Saldırının, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir husumet nedeniyle gerçekleştirilmiş olabileceği üzerinde duruluyor.

Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler
-Polis ekipleri
-Saldırının düzenlediği cip
-Olay yeri inceleme ekipleri
-Özel harekat polisleri
-Zırhlı araçlar


 

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