(GENİŞ HABER) - MİT TIR'LARI DAVASI: ERDEM GÜL'E BERAAT

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, () MİT TIR'ları davasında dosyası ayrılan Cumhuriyet Gazetesi Ankara temsilcisi Erdem Gül beraat etti.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen karar duruşmasına, tutuksuz yargılanan Erdem Gül ve avukatları katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatları katılan sıfatı ile duruşmada hazır bulundu. Gizlilik kararın nedeni ile taraflar dışında kimse duruşma salonuna alınmadı.

Duruşma Savcısı Mehmet Yeşilkaya esas hakkındaki mütalaasını sundu. Mütalaada, "Yayımlanan bilgi ve belgelerin devletin güvenliği ve siyasal yararlarına ilişkin olduğu da tartışma konusu değildir. Ancak aynı belgilerin ayrılan dosyanın sanığı Can Dündar tarafından gazetenin 29 Mayıs 2015 tarihli nüshasında yayınlanarak açıklandığı ve bu suretle 'devlet sırrı' vasfını kaybettiği görülmektedir. Bu nedenle sanığa müsnet devlet sırrı niteliğindeki bilgileri casusluk maksadıyla açıklamak suçunun, unsurları itibariyle oluşmadığının kabulü gerekir. Keza ayrılan dosyanın sanığı Can Dündar'ın Genel Yayın Yönetmenliği'ni yaptığı Cumhuriyet Gazetesi'nin Ankara temsilcisi olan sanığın bu bilgi ve belgelere hangi tarihte ulaştığı belli olmadığı gibi devlet sırrı niteliğindeki gizli bilgileri hususi gayretle temin ettiğine veya Can Dündar'ın temin etme eylemine iştirak ettiğine dair bir delil de yoktur" denildi.

Mütalaada, sanık Erdem Gül'ün, ayrılan dosyanın sanığı Can Dündar'ın eylemine iştirak ettiğine dair cezalandırılmasına yeterli, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden beraatına karar verilmesini istedi. Taraflara söz veren mahkeme, ardından kararını açıkladı. Mahkeme, sanık Erdem Gül'ün üzerine atılı, "Devletin güvenliği gereği gizli kalması gereken belgeleri casusluk maksadıyla temin etmek" ve "Devletin güvenliği gereği gizli kalması gereken bilgeleri siyasi ve askeri casusluk maksadıyla açıklamak" suçlarından, suçun unsurları oluşmadığı gerekçesi ile beraatına karar verdi.

DAVANIN SÜRECİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlanan haber üzerine Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül, "Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etmek", "Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla açıklamak" ve '"Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçlarından iddianame düzenlenmişti.

3 AY TUTUKLU KALDI

Can Dündar ve Erdem Gül, soruşturma kapsamında 26 Kasım 2015 tarihinde tutuklanmış, haklarında hazırlanan iddianame İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmiş, bu mahkeme, Anayasa Mahkemesi'nin "Hak ihlali" kararından sonra 26 Şubat 2016 tarihinde Can ve Erdem'in tahliyesine karar vermişti. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, 6 Mayıs 2016 tarihinde "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini açıklama" suçundan Dündar'ı 5 yıl 10 ay, Gül'ü ise 5 yıl hapis cezası ile cezalandırdı.

YARGITAY ERDEM GÜL HAKKINDAKİ KARARI BOZDU

Taraflar kararı Yargıtay'a taşıdı. Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 9 Mart 2018 tarihinde İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararını bozdu. Yargıtay, Can Dürdar'ın cezasının arttırılmasını, Erdem Gül'ün ise beraatına karar verilmesi gerektiği yönünde görüş bildirdi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, Yargıtay'dan dönen davaya ilişkin 2 Nisan'da hazırladığı tensip tutanağıyla, Dündar'ın kovuşturmanın sonuçsuz kalmasını sağlamak amacıyla yurt dışında bulunduğu ve bu nedenle kendisine ulaşılamadığını belirterek, bu kişiyle ilgili gıyabi tutuklama kararı çıkarmıştı.

Dündar hakkında kırmızı bülten çıkarılması talebinde de bulunan heyet, Dündar'ın Belçika'dan iadesi prosedürüne esas olmak üzere Adalet Bakanlığı ile yazışma yapılmasını karara bağlamıştı.

ERDEM GÜL'ÜN DOSYASI CAN DÜNDAR'IN DOSYASINDAN AYRILMIŞTI

Yargıtay'ın bozma ilamı sonrası davayı yeniden görmeye başlayan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, 7 Mayıs 2018 tarihli duruşmada, Erdem Gül'ün dosyasını firari sanık Can Dündar'ın dosyasından ayrılmasına hükmetmişti.

Görüntü dökümü

--------------------

-Erdem Gül'ün arşiv görüntüleri