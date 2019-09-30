(Geniş Haber)METROBÜSTE YANGIN; SEFERLER AKSADI
Haber-Kamera: Özgür EREN/İSTANBUL() Darülaceze Metrobüs Durağında bir metrobüsün motor kısmında yangın çıktı. Yangın kısa sürede söndürülürken metrobüs seferlerinde aksamalar yaşandı. Beylikdüzü-Zincirlikuyu seferini yapan metrobüsün,...
Haber-Kamera: Özgür EREN/İSTANBUL()
Darülaceze Metrobüs Durağında bir metrobüsün motor kısmında yangın çıktı. Yangın kısa sürede söndürülürken metrobüs seferlerinde aksamalar yaşandı.
Beylikdüzü-Zincirlikuyu seferini yapan metrobüsün, Darülaceze-Perpa durağına geldiğinde saat 17.30 sıralarında motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Metrobüs Şoförü yolcuları hemen tahliye ederken, durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangın nedeniyle metrobüs seferlerinde aksamalar yaşanırken, her iki yönde metrobüs kuyrukları oluştu. Yaklaşık yarım süren çalışmaların ardından, yanan metrobüs çekici yardımı ile olduğu yerden kaldırıldı ve metrobüs seferleri normale döndü.
Görüntü Dökümü
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-Yanan metrobüsten görüntü
-Metrobüsün motor kısmından dumanların çıkması
-Yolculardan görüntü
-İtfaiye ekiplerinden görüntü
-Yolcuların ters yönden metrobüslere binmesi
-Yığılan metrobüslerden görüntü
-Genel ve yakın detaylar
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