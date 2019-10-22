(Geniş haber) METRO İSTASYONUNDA İNTİHAR 

Zeki GÜNAL-Hasan YILDIRIM-Hakan KAYA/İSTANBUL () Şişli-Mecidiyeköy metro durağında raylara atladığı belirtilen bir genç kadın hayatını kaybetti. Olay nedeniyle metro durağı bir süre kapatıldı. Yapılan çalışmaların ardından durak açılırken, Yenikapı-Hacıosman metro hattında seferler normal seyrine döndü.

Olay saat 13.10'da Şişli-Mecidiyeköy metro durağında meydana geldi. Edinilen bilgiyi göre; durakta bekleyen 22 yaşındaki Gizem Y. kendini raylara attı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay nedeniyle metro seferleri Şişli-Mecidiyeköy durağında durduruldu. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Gizem Y.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Metro durağı kapatıldı. Ekipler durakta çalışma başlattı. Seferler bir süre Yenikapı-Osmanbey ve Levent-Hacıosman arasında yapıldı. Gizem Y.'nin cansız bedeni duraktan çıkarılarak, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Ekiplerin çalışmalarını tamamlamasıyla durak açılırken, seferler de 3 saatin ardından normal seyrine döndü.

Görüntü Dökümü:

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-Metro girişinde bekleyenler

-Sağlık ekiplerinin gelişi

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