(Geniş haber) MALTEPE'DE İŞ YERİ ALEV ALEV YANDI 

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,()-MALTEPE'de bir spotçu dükkanında çıkan yangın kısa sürede tüm binayı sardı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, bir çalışan iş yerindeki eşyaları dışarıya çıkarırken elinden yaralandı.

Maltepe Küçükyalı Mahallesi Rüştü Sarp Caddesi üzerinde bulunan iki katlı binanın giriş katında bulunan dükkanda saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Elektrik tesisatından çıktığı öğrenilen yangında alevler kısa sürede tüm binayı sardı. Çıkan dumanları fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın kısa sürede yan tarafta bulunan binaya da sıçradı. Burada oturan apartman sakinleri tahliye edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını yarım saatlik çalışma sonrası kontrol altına aldı. Bir çalışan, iş yerindeki eşyaları dışarıya çıkarırken elinden yaralandı. Yaralıya ilk müdahale ambulansta yapıldı.MALTEPE'de bulunan bir iş yerinde yangın çıktı. İş yeri alev alev yanarken, yangın üst kattaki daireye ve yan tarafta bulunan binanın cephesine de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, ekiplerin yangına müdahalesi, devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

(CEP TELEFONU)

-Alev alev yanan bina

-Ekiplerin müdahalesi

-Detaylar

(AKTÜEL)

-Ekiplerin müdahalesi

-Yanan iş yeri

-Görgü tanıkları ile röportaj

-Detaylar



