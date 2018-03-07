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 (GENİŞ HABER) MALTEPE'DE HAYVAN OTLATMA KAVGASI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI 

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Ramazan EĞRİ - İSTANBUL Maltepe'de hayvan otlatma nedeniyle çıktığı belirtilen kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. Maltepe Büyükbakkalköy Mahallesi Ferhatpaşa Caddesi'ndeki olay saat 13.30 sıralarında...

 (GENİŞ HABER) MALTEPE'DE HAYVAN OTLATMA KAVGASI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI 

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Ramazan EĞRİ - İSTANBUL
Maltepe'de hayvan otlatma nedeniyle çıktığı belirtilen kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.
Maltepe Büyükbakkalköy Mahallesi Ferhatpaşa Caddesi'ndeki olay saat 13.30 sıralarında meydana geldi.  Edinilen bilgiye göre, bir arsada hayvanlarını otlatan Emrah Çetin ile bu arsayı satın almak isteyen kişi arasında tartışma çıktı. Çetin arsada hayvanları otlatmasını istemeyen kişiye tepki gösterdi. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İsmi öğrenilemeyen kişi silahını çekerek Emrah Çetin ve yanındaki kişiyi vurdu. Çetin olay yerinde hayatını kaybederken yaralı 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Ölen kişinin yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Olay yeri ve savcını incelemesinin ardından cenaze Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili  incelemesi sürerken kaçan saldırgan aranıyor.

Görüntü Dökümü:
-Cenazenin yerdeki görüntüsü
-Polis ve sağlık ekiplerinin görüntüsü
-Olay yeri inceleme ekiplerinin görüntüsü
-Yakınlarının görüntüsü
-Yakınlarının sinir krizi geçirmesi
-Adlı tıp aracının görüntüsü
-Alınan güvenlik önlemi
-Sağlık  ekiplerinden  görüntü
-Genel ve detay görüntüler
 

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