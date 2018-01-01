(GENİŞ HABER) KÜÇÜKÇEKMECE'DE DOĞALGAZ PATLAMASI

* Patlamayla birlikte çıkan ve metrelerce yüksekliğe ulaşan alevler çevredekilere korkulu anlar yaşattı.

* O anları amatör kameralar kaydetti.

Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ / İstanbul

Küçükçekmece'de kaldırım çalışması yapıldığı sırada doğalgaz hattında patlama meydana geldi. Patlamada ölen ya da yaralanan olmazken 4 katlı bina ile bir otomobil de maddi hasar meydana geldi.

Olay saat 13.30 sıralarında Küçükçekmece Atatürk Mahallesi Dinar Sokak üzerinde meydana geldi. Kaldırım çalışması yapıldığı sırada iş makinesi doğalgaz borusunu deldi, patlama yaşandı. Patlamayla birlikte alevler metrelerce yüksekliğe ulaştı. Alevler 4 katlı bir bina ile araca da sıçradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardından alevleri söndürürken; bina ile araçta büyük çapta hasar oluştu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YANGIN PANİĞİ KAMERADA

Çıkan yangın vatandaşlar tarafından da cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde bir otomobilin alev alev yanması ve çıkan alevlerin binaya sıçraması yer alıyor. Vatandaşlar yangını söndürmeye çalışsa da başarılı olamıyor.

İGDAŞ'TAN AÇIKLAMA...

İGDAŞ da patlamayla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Bugün Küçükçekmece Atatürk Mahallesi Dinar Sokak üzerinde bir altyapı kuruluşunun yaptığı çalışma esnasında doğalgaz hattına zarar verilmiştir. Hatta oluşan hasar nedeniyle gaz çıkışı ve yangın meydana gelmiştir. 187 Doğalgaz Acil Hattı'na gelen ihbar üzerine İGDAŞ ekipleri olaya müdahale etmiş, gerekli güvenlik önlemlerini almış ve gaz akışını kesmiştir. Doğalgaz hattında oluşan hasarla ilgili onarım çalışması başlatılmıştır" denildi.

Görüntü Dökümü:

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CEP TELEFONU

-Alev alev yanan otomobil

-Binaya sıçrayan alevler

-Çevredeki kalabalık

-Söndürme çalışmaları

AKTÜEL GÖRÜNTÜLER

-Bina ve araçtan çıkan dumanlar

-İtraiyenin çalışması

-Görgü tanığı ile röportaj

-Toplanan vatandaşlar

-Hasar gören bina ve araç

-Detaylar

01.01.2018 - 13.57 - Haber Kodu : 180101118

01.01.2018 - 14.03 - Haber Kodu : 180101119

01.01.2018 - 14.46 - Haber Kodu : 180101131



