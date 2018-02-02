(geniş haber)- KÜÇÜKÇEKMECE'DE CİNAYET ANI KAMERADA 





Çağatay KENARLI, İstanbul

Küçükçekmece'de uyuşturucu satışı tartışmasında bir kişi öldü bir kişi de yaralandı. O anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesi Tunca Caddesi'ndeki bir börek salonunda 5 Aralık'ta meydana geldi. Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fırat A. ile mahallede uyuşturucu sattığını iddia edilen Mehmet Ç. tartıştı. Olay yerinden ayrılan Mehmet Ç. kısa bir süre sonra arkadaşı Çağlar K. ile birlikte otomobille olay yerine tekrar geri döndü. Bunun üzerine Fırat A. tüfekle otomobile doğru ateş açtı. Otomobildeki Mehmet Ç. ve Çağlar K. yaralandı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Mehmet Ç.'yi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Mehmet Ç. hayatını kaybetti.



ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptığı çalışmalar sonucunda 28 Ocak'ta şüpheli Fırat A.'yı Küçükçekmece'de saklandığı evde yakalayarak gözaltına aldı. Fırat A. hakkında yapılan detaylı sorgulamada, 'Uyuşturucu madde ticareti', 'Yaralama', 'Gasp' ve 'Hırsızlık' kaydı bulunduğu ortaya çıktı.



KORKUTMAK İÇİN ATEŞ ETTİM

Şüpheli Fırat A., Cinayet Büro Amirliği ekiplerine verdiği ifadede, 'Tartışmamızdan sonra olay yerine otomobille geldiğini görünce, bana saldıracağını düşünerek korkutmak için ateş ettim' dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Fırat A. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Görüntü Dökümü:

GÜVENLİK KAMERASI

-Cinayet anı

AKTÜEL GÖRÜNTÜ

-Emniyetten çıkış

-Detaylar

02.02.2018 - 17.18 Haber Kodu : 180202165