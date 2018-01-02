(GENİŞ HABER) KIVANÇ TATLITUĞ SAVCILIKTA İFADE VERDİ...

Haber - Kamera: Ümit TÜRK / İstanbul

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, kendisinden tahsil ettiği vergi borçlarını yatırmayarak 3,5 milyon TL zarara uğrattığını iddia ettiği eski muhasebecisi Erdal D. hakkında savcılığa ifade verdi. Tatlıtuğ; "Hem ben mağdur oldum hem de benim devletim de zor durumda kaldı.

"KENDİSİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDUĞUM İÇİN BUGÜN BURAYA GELDİM"

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'a 29 Eylül'de 3.5 milyon lira vergi borcu gelmişti. İddiaya göre vergisini düzenli ödeyen Tatlıtuğ, muhasebecisi Erdal D.'yi aramış ancak ulaşamayınca savcılığa başvurmuştu. Soruşturma başlatan savcılık Erdal D.'nin ifadesini aldı. Erdal D.'nin suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Bunun üzerine Tatlıtuğ ifadeye çağırıldı. Avukatıyla birlikte Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelen Tatlıtuğ, soruşturmayı yürüten savcılığa ifade verdi.

ADLİYE PERSONELİNDEN TATLITUĞ'A YOĞUN İLGİ...

Tatlıtuğ savcılıktaki ifadesinin ardından fotoğraf çektirmek isteyen adliye personelini kırmadı. Daha sonra konuya ilişkin basın mensuplarının sorularına yanıt veren Tatlıtuğ, öncelikle yeni yıl mesajını dile getirdi.

"HEM BEN MAĞDUR OLDUM HEM DE DEVLETİM"

Mali müşaviri tarafından mağdur edildiği için savcılığa geldiğini belirten Tatlıtuğ, "Hem ben mağdur oldum hem de benim devletim de zor durumda kaldı. Kendisinden şikayetçi olduğum için bugün buraya geldim. Bunu dile getirdik ve gerekli açıklamamızı yaptık. Mağduriyetimin giderilmesi için, önümüze güzel bakabilmek için gerekli açıklamamızı yaptık" diye konuştu.

"HERKESİN BAŞINA GELEBİLECEK BİR ŞEY"

Şikayet ettiği mali müşavirine şu anda ulaşamadığını ve bunun için gerekli çalışmaların yapıldığını anlatan Tatlıtuğ, "Bu herkesin başına gelebilecek bir şey. Maalesef insan güveniyor. Şu ana kadar birçok insanın başına gelmiştir." ifadelerini kullandı.

"CİDDİ BİR MEBLAĞLA İLGİLİ MAĞDURİYETİM VAR"

Basın mensuplarının mağdur edildiği rakama ilişkin sorusu üzerine, detayları daha sonra açıklayacağını belirterek, şöyle devam etti; "Rakamı konuşmayalım. Ciddi bir meblağla ilgili mağduriyetim var. İncelemeye tabi tutulduğum zaman öğrendim. Farkına vardık ki belli sıkıntılar olmuş. Biz de gerekli bütün dosyalarımızı evraklarımızı topladık. Her şeyi savcıya verdik ve şikayetçi olarak gerekli açıklamayı yaptık" şeklinde konuştu.

Tatlıtuğ daha sonra adliyeden ayrıldı.

Görüntü Dökümü:

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- Tatlıtuğ'un adliye personeliyle fotoğraf çektirmesi

- Tatlıtuğ'un basın mensuplarına açıklama yapması

- Genel ve detay görüntüler



