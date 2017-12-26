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(GENİŞ HABER) KILIÇDAROĞLU'NUN ESKİ BAŞDANIŞMANI FATİH GÜRSUL'A  15 YIL HAPİS...

Haber: Özden ATİK / İstanbul, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) İstanbul Üniversitesi'ndeki akademik yapılanmasına ilişkin aralarında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanlarından Doç. Dr. Fatih Gürsul'un...

(GENİŞ HABER) KILIÇDAROĞLU'NUN ESKİ BAŞDANIŞMANI FATİH GÜRSUL'A  15 YIL HAPİS...

Haber: Özden ATİK / İstanbul,
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) İstanbul Üniversitesi'ndeki akademik yapılanmasına ilişkin aralarında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanlarından Doç. Dr. Fatih Gürsul'un da bulunduğu 7'si tutuklu 10 sanıklı davada karar çıktı. Sanık Fatih Gürsul  "FETÖ/PDY Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. 
İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, aralarında Doç. Dr. Fatih Gürsul'un da bulunduğu 7 tutuklu sanık ile 2 tutuksuz sanık ve avukatları hazır bulundu. Esas hakkındaki savunmasını yapan sanıklardan sanık Fatih Gürsul, "Herkesin FETÖ'den korktuğu dönemde üniversitede F tipi yapılanmaya karşı şerh koyup doçentliği geç aldım. Bu şerhlerin karşısında üniversitede baskılara maruz kaldım. Hiçbir zaman biat kültürü içeren yapıda yer almadım. Yapıcı ve eleştiri kültürünü benimseyen bir öğretim üyesiyim. Klasik müzik dinleyen, senfoni orkestralarını kaçırmayan, evrim teorisine inanan bir bilim insanı olarak nasıl FETÖ gibi sorgulama yapmayan robotlaşmış insanların bulunduğu terör örgütü üyesi olabilirim" dedi. 

BERAATİNİ VE TAHLİYESİNİ TALEP ETTİ
Sanık Gürsul, Atatürk kültürüyle büyüyen bir Cumhuriyet çocuğu olduğu için Atatürk ilkelerini ve Cumhuriyetini yıkmak isteyenlerin yanında yer almayacağını belirterek "FETÖ üyeliğim ya da iltisakım yoktur. Yaşam tarzım, çalışma tarzım buna en iyi kanıttır. ByLock kesinlikle kullanmadım. Mahkemenize ByLock kullandığım iddia edilen telefonun faturasını verdim. Ayrıca BTK'dan gelen rapor da polisten gelen belgeyi çürütüyor" dedi. Bank Asya'da hesabının olmadığını da öne süren sanık Gürsul, "13 aydır özgürlüğümden yoksunum. Ailem Ankara'da yaşıyor. Beni 1 saat görebilmek için 18 saatlik yolun işkencesini çekiyorlar. İki bebeğim var. Oğlum Deniz Nazım, şu an 2 yaşına girdi. Kızımın geçen sene doğum gününde yanında olamadım. Eşim yalnız başına iki evladımıza bakmaya çalışıyor. Bir çok sağlık sorunu yaşıyorum. Sevk edildiğim hastanede aldığım uyku apnesi raporunu sunmuştum. Acil ameliyat olmam lazım" diyerek beraatini ve tahliyesini talep etti. Diğer sanıklar da beraatlerini talep etti. 

GÜRSUL'A 10 YIL 6 AY HAPİS
Mahkeme heyeti kararında, sanık Fatih Gürsul  "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan suça yönelik kastın yoğunluğu, suçun işleniş biçimi, meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığını dikkate alarak önce 7 yıl hapis cezasına çarptrıldı. Gürsul'un eyleminin terör suçu olması nedeniyle 10 yıl 6 hapis cezasına çıkaran heyet, pişmanlığını dile getirmemiş olmasını gözeterek indirim uygulamadı.

9 SANIĞA DA CEZA VERİLDİ
Heyet, sanıklar Adem Sezgin Uzun, Elif Yaprak Saraç, Fatih Mehmet Keleşoğlu, Hakan Doğan, Kasım Karagöz, Muhammed Akif Altun, Mustafa İsmail ve Uğur Tuncel'i de "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9'ar yıl hapis cezası verdi. Sanık Turgut Atasoy hakkında ise sanığın yargılama sürecindeki davranışlarını lehine dikkate alınarak 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Fatih Gürsul'un aralarında bulunduğu 7 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi. 

Görüntü Dökümü:
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-Fatih Gürsul'un arşiv görüntüsü
 

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