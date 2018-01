(GENİŞ HABER) KILIÇDAROĞLU, BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ'NİN ÖNÜNDE KONUŞTU 

Haber-Kamera: Taner YENER - Harun UYANIK - İSTANBUL

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başkan Murat Hazinedar ve iki belediye meclis üyesinin görevinden alındığı Beşiktaş Belediyesi önünde vatandaşlara hitap etti. Kılıçdaroğlu'nu Murat Hazinedar eşi Özlem ve oğlu Yaşatan ile birlikte kürsünün arkasından dinledi.

Beşiktaş Belediye Başkanlığı binası önünde kendisini bekleyen kalabalığa hitap eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümete sert eleştirilerde bulundu.

"BİZİ KENDİ PARTİLERİNİZ GİBİ DÜŞÜNMEYİN"

Kemal Kılıçdaroğlu şunları söyledi. “Hak, hukuk ve adalet için mücadele edeceğiz. Sanıyorlar ki, baskı yaptığımızda bunların sesi çıkmaz. Hiç unutmasınlar sesimiz daha gür çıkacak. Daha kararlı çıkacak. Bizi hiç kimse susturamaz. Biz hakkı, hukuku, adaleti savunuyoruz. İktidar sahiplerine sesleniyorum. Bizi kendi partileriniz gibi düşünmeyin. CHP, avukat odalarında kurulan bir parti değildir, CHP savaş meydanlarında kurulan bir partidir. Herkesi CHP'li olsun olmasın, herkesin hakkını, hukukunu koruyan bir partidir. Her mazlumun hakkını ve hukukunu koruyan bir partidir. Çünkü adaletin olmadığı bir yerde insan olmaz. Adaletin olmadığı yerde hukuk olmaz. Adaletin olmadığı yerde devlet olmaz. Keşke bugün biz emeklileri, enflasyonu, işsizliği, İstanbul'a ihanet edenleri tartışsaydık. Ama kendileri geliyorlar gündeme egemen olamıyorlar. Gündemi değiştirmek istiyorlar. Nasıl? CHP'li belediye başkanlarını alırsak gündemi değiştiririz. Sonuna kadar emeklinin de işsizin de taşeron işçisinin de çiftçinin de haklarını sonuna kadar savunacağız. “

“HAKKARİ'YE ASFALTI BEŞİKTAŞ YAPTI"

“Sanıyorlar ki, emekliye 3-5 kuruş para verdik sesini kesecek. Sanıyorlar ki, asgari ücreti bin 603 lira yaptık işçilerin sesi kesilecek. İşçinin hakkını alın terinin hakkını sonuna kadar savunacağız. Kimse bizi susturamaz. Yiğit olan susmaz sonuna kadar mücedele eder. Türkiye'nin dünya kadar derdi var. Belediyelerimizle uğraşıyorlar, buradan sesleniyorum bütün Türkiye duysun. 14 belediye başkanımızı alsan dahi ne yaparsan yap İstanbul'u alacağız. İstanbul'a ihanet edenleri tek tek açıklayacağız. Ne yapıyor belediye başkanlarımız. Beşiktaş Belediye Başkanı Hakkari'ye asfaltı Beşiktaş yaptı. Sen 15 yıldır Hakkari'ye asfalt götürmedin, Beşiktaş Belediyesi Hakkari'ye götürdü. Çocukların tamamına kucak açtı. 15 yıldır sen çocuklara kucak açmadın."

“İHANET ETTİLER İSTANBUL'A HESAP VERİYORLAR MI?"

“Belediye başkanı arkadaşlarımızın tamamına söyledim. İki konuda hassas olacaksınız. Bir, her kuruşun hesabını millete vereceksiniz. Bizim belediye başkanlarımızın her kuruşun hesabını kendi beldesinin halkına verir. Namus borcumuzdur bunu yapacağız. İki, size oy versin, vermesin hiçbir vatandaşı ayrımcılığa tabi tutmayacaksınız. Her vatandaşa eşit hizmet götüreceksiniz. Çünkü biz diğerlerinden farklıyız. Çünkü biz halkın partisiyiz. Ayrımcılık bizim kitabımızda yoktur. İhanet ettiler İstanbul'a hesap veriyorlar mı, hayır. Ben dünya lideriyim diyorsun, 16/9'u yıkamıyorsun. Bir binayı yıkamıyorsun. Bu milletin parasıyla hava basıyorsun. Fiyakanı sökeceğiz kimse şüphe etmesin. Hakimleri, savcıları ile korkutacaklar bizi. Şunu bütün Türkiye bilsin ki, eğer bir ülkede suçluyu hakim değil de suçluyu siyasi otorite belirliyorsa o ülkede adalet iflas etmiş demektir. Bugün geldiğimiz nokta budur. “

"VARSA YOLSUZLUK HEP BİRLİKTE ÜZERİNE GİDELİM"

“Bizim özelliğimiz hesap vermeyi namuslu bir görev olarak görmektir. Siyasetçi her kurulun hesabını verir, siyasetçi kaçmaz. O nedenle biz hesap veririz. Burayla ilgili söylentiler çıktı evet geldiler, baktık. Tamamına müdahale etmişler, savcı inceliyor , İçişleri Bakanlığı müfettişleri inceliyor, Sayıştaycılar inceliyor, incelesinler bizde görelim. Varsa bir şey hep beraber hesap soralım. Biz Türkiye Cumhuriyeti devletine güveniyoruz ama hükümet devlet olmaya kalkarsa devlet yara alır. Devlet bakidir, hükümet geçicidir. Devletin denetim elemanı gelir bir dosyayı ister, belediye başkanı dosyayı vermemiştir açığa alırsın anlarız. Ama dosyayı verdiyse adam gibi oturur bakarsın. Varsa yolsuzluk hep birlikte üzerine gidelim."

“SİZİN FERİŞTAHINIZ GELSE BİR MİLİM BİLE GERİ ADIM ATMAYACAĞIM"

“Mal bildiriminde bulunmadan ötürü suçlanıyormuş belediye başkanımız. Mal bildirimi sağlıklı değilmiş. Savcılık inceledi. Tıpkı bizim Ataşehir Belediye Başkanımız gibi, o da gitti savcılığa dedi ki 'Buyurun gelin benim ailemin, yedi sülalemin mal varlığını inceleyin' dedi. Bankalar emrinizde bizim evlerde çok şükür ayakkabı kutusu da yok. Bizim belediye başkanlarımızın Man Adaları'nda kurulan şirketleri de yok. Bütün bunlar niçin 'Ey Kılıçdaroğlu, sen neden benim yakınlarımın Man adasında şirket kurduğunu açıkladın. Ben tüyü bitmemiş yetimin hakkını korumak zorunda değil miyim.Her konuşmamdan sonra tazminat davaları açıyorlar. Sanıyorlar ki Kılıçdaroğlu geri adım atacak. Sizin feriştahınız gelse bir milim bile geri adım atmayacağım."

“NİYE SAVUNALIM. BİZ DENETİMDEN KAÇMIYORUZ"

“Mal bildirmeyle ilgili sadece savcılık değil, savcılık takipsizlik vermiş. Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu oraya da şikayet etmişler. Gider incelersiniz namuslu insanlar gider bakarlar. Kurul'da 15 Mart 2016'da demiş ki, bu mal varlığında hiç birşey yok. Yani bürokrasi yok demiş burada. Siz bunu gerekçe göstererek belediye başkanını açığa alıyorsunuz. Doğru değil, ihalede usulsüzlük var. Olabilir şikayettir, İncelenmesi gerekiyor mu? Evet, gerekiyor. İncelenmiş. İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu. 20 Eylül 2016'da demiş ki, bu iddiaların hiçbirisi doğru değil. Daha ne istiyorsunuz? Belediye Başkanımız ihaleye fesat karıştırmış. İnceliyorlar. İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 8 Nisan 2016'da diyor ki, burada bir fesat falan yok diyor. İhbarı yapan kişi diyor ki, bu ihbarı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü iyi incelemedi.Dosya Danıştay'a gitmiş, Danıştay da bu ihalede bir fesat falan yok demiş. Siz buna rağmen belediye başkanını açığa alıyorsunuz. Niçin Türkiye'nin gündemini nasıl değiştiririm. CHP belediyelerle uğraşsın, emeklinin, esnafın, taşeron işçisinin hakkıyla uğraşmasın bunlar otursunlar savunma durumunda kalsınlar. Niye savunalım. Biz denetimden kaçmıyoruz."

“GEL BERABER FETÖ'YE KİM KAYNAK AKTARMIŞ TARTIŞALIM"

“Efendim belediye başkanımızı FETÖ'cülükle suçluyorlar. Ne FETÖ'cüsü kardeşim. Aynı menzile yürümüyormuydunuz? Ey Fetullah Gülen diyen sen değil miydin? Şimdi kalkmış bizi suçluyor. Ben senin ne mal olduğunu çok iyi biliyorum. Cesaretin varsa, yüreğin varsa senin istediğin televizyon kanalında senin istediğin gazetecilerle çık karşıma. Belediye başkanıyla ilgili ihbar var FETÖ'cü diye. 18 ay geçmiş. Başkan diyor ki soruşturun kardeşim soruşturun. Pasaportları iptal etmişsin. Çocuk okula gidemiyor yurt dışında. Soruşturun. Balyoz'da Ergenekon'da ne yapıldıysa aynısını bize yapıyorlar ama biz birileri gibi değiliz. Balyoz'da Ergenekon'da püskürttüler ama bizi püskürtemeyecekler. Efendim FETÖ'ye kaynak aktarılmış. Gel beraber FETÖ'ye kim kaynak aktarmış tartışalım. Bu belediyeden, bizim belediye başkanımızdan bir kuruş FETÖ'ye kaynak aktarılmışsa gelir belediye başkanımı ben görevden alırım. Şimdi FETÖ, FETÖ diye geziyorsun. Kol kolaydın, bilek bileğeydin. FETÖ yöntemiyle mücadele ediyoruz. Sanıyor ki FETÖ bunları korkuttu, bunlar da bizi korkutacak. Boğazımızdan haram lokma girmedi ki korkalım."

“180'İN ÜZERİNDE MÜFETTİŞ GELDİ"

“Türkiye'de en çok denetlenen belediye Beşiktaş. 180'in üzerinde müfettiş geldi. Hesap vermek demokrasilerde de, inanç sahibi olanlarda da vazgeçilmezdir. Şimdi ben soruyorum saraya ne kadar harcıyorsun, örtülü ödeneğe ne kadar gidiyor? Bütçeyi kaçırıyorlar. Hesap vermiyorlar. Al ordunu gel televizyonlara konuşalım. Aldın görevden ne olacak yani? Beşiktaşlı vaz mı geçecek CHP'den? Yüzde 77 oy aldı zaten. Cesaret ediyorsanız yerel seçimleri bir an önce yapalım. Anayasayı değiştirelim. Göreceksin herkes boyunun ölçüsünü alacak. “

Öte yandan ellerinde Türk bayrakları taşıyan grup, sık sık “Seçimle gelen seçimle gider","Susma sustukça sıra sana gelecek","Mustafa Kemal'ın askerleriyiz" şeklinde sloganlar atıldı. Öte yandan aralarında özel hareket polislerinin de bulunduğu emniyet görevlileri bina ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Basın açıklamasına Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra görevden alınan belediye başkanı Murat Hazinedar eşi Özlem ve oğlu Yaşatan Hazinedar, milletvekilleri, parti yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Kılıçdaroğlu'nu Murat Hazinedar eşi Özlem ve oğlu Yaşatan ile birlikte kürsünün arkasından dinledi.



Görüntü Dökümü:

----------

-Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları

05.01.2018 - 16.03 - Haber Kodu : 180105164

05.01.2018 - 16.08 - Haber Kodu : 180105167

05.01.2018 - 16.09 - Haber Kodu : 180105168

05.01.2018 - 16.11 - Haber Kodu : 180105169

05.01.2018 - 16.27 - Haber Kodu : 180105181