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(GENİŞ HABER) 'KANLI AY' İSTANBUL SEMALARINDA 

  Haber-Kamera: Güven USTA-Soner HASIRCIOĞLU-Yılmaz BEZGİN-İbrahim MAŞE-Ersan SAN/İSTANBUL   21. yüzyılın en uzun Ay tutulması gerçekleşti. Dün 20.13'de başlayan tutulma, bugün 02.30'da sona erdi. Dünya ve Mars gezegenlerinin birbirine...

(GENİŞ HABER) 'KANLI AY' İSTANBUL SEMALARINDA 

 

Haber-Kamera: Güven USTA-Soner HASIRCIOĞLU-Yılmaz BEZGİN-İbrahim MAŞE-Ersan SAN/İSTANBUL  
21. yüzyılın en uzun Ay tutulması gerçekleşti. Dün 20.13'de başlayan tutulma, bugün 02.30'da sona erdi. Dünya ve Mars gezegenlerinin birbirine en yakın konuma geleceği tutulma esnasında Dünya’nın gölgesinin altında kalan Ay, bakır rengini aldı. Dünya'nın, Güneş ile Ay arasına girmesi sonucu yerkürenin gölgesi 1 saat 43 dakika boyunca Ay'ın görünen yüzünü tamamen örttü ve ve 'tam tutulma' gerçekleşti. Türkiye'nin bir çok ilinde olduğu gibi İstanbul'dan da çıplak gözle izlenebilen tutulma sırasında, ay bazı zamanlarda bulutların arkasında kaldı. Ortaköy Sahili' nde toplananlar doğa olayını fotoğraf makinalarıyla ölümsüzleştirdi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve "Kanlı Ay", kartpostallık görüntüler oluşturdu.  Haliç Metro Köprüsü'nün seyir terasından toplananlar doğa olayını fotoğraf makinalarıyla ölümsüzleştirdi. 'Kanlı Ay' tarihi yarımada üzerinde seyrine doyum olmayan görüntüler oluşturdu.

Görüntü Dökümü:
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-Ay tutulmasından genel ve detaylar
-Kanlı Ay'dan detaylar
-Ay'ın yakın çekimleri
(HALİÇ)
-Ayın görüntüsü
-Dürbün ile izleyenler
-Fotoğraf çekenler
-Röportajlar
-Genel ve detaylar
(HAVADAN GÖRÜNTÜLER) 
-Haliç
-Metro köprüsü
-Galata Kulesi
-Camiler
-Ayın görüntüsü
-Galata köprüsü
-ORTAKÖY
-Dürbünle izleyenler
-Fotoğraf çektirenler
-Kanlı Ay'ın görüntüsü
-Genel ve detaylar
-15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve ay
-EMİNÖNÜ
-Ayı izleyenler
-Röpler
-Fotoğraf çekenler
-Genel ve detaylar

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