(geniş haber) KADIN DOKTORU YOL ORTASINDA DARP ETTİĞİ İDDİA EDİLEN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Haber: Ramazan EĞRİ - Özden ATİK / İstanbul, - EYÜPSULTAN'da yol ortasında kadın doktor Ş.A.'yı trafikte darp ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan H.H.B, çıkarıldığı mahkemece "Kasten yaralama" suçundan tutuklandı. Kadın doktor...
Haber: Ramazan EĞRİ - Özden ATİK / İstanbul, - EYÜPSULTAN'da yol ortasında kadın doktor Ş.A.'yı trafikte darp ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan H.H.B, çıkarıldığı mahkemece "Kasten yaralama" suçundan tutuklandı.
Kadın doktor Ş.A.'nın yolda korna çaldığı için tartıştığı bir sürücü tarafından yol ortasında darp edilmesi üzerine Eyüpsultan Polis Merkezi ekiplerince gözaltına alınan şüpheli H.H.B. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Şüpheli H.H.B.'nin, müracaat savcılığınca ifadesi alındı. Şüphelinin, kadın doktorla yaşadığı olay anına ilişkin görüntüler izlendi. Savcılık, şüpheli H.H.B'nin "Kasten yaralama" suçundan tutuklanmasını talep etti. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüpheli H.H.B. sorgusunda, emniyette ifade verdiğini belirterek suçlamayı kabul etmedi. Hakimlik kuvvetli suç şüphesi, somut delilerin varlığı, adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı gerekçeleriyle şüpheli H.H.B'nin tutuklanmasına karar verdi.
DARP ETMEDİĞİNİ SÖYLEMİŞ
H.H.B'nin avukatı, müvekkilinin emniyetteki ifadesine göre şikayetçi doktor Ş.A.'nın Haliç Köprüsü üzerinde korna çalıp el hareketleri yapması üzerlerine aralarında tartışma çıktığını, karşılıklı itişme kakışma olduğunu ve kadını darp etmediğini söylediğini belirtti.
Görüntü dökümü:
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-Olay anı
-Şüphelinin polis merkezinden çıkarılması
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