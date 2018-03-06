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 (geniş haber) KADIKÖY'DE TONLARCA DEMİRİN ALTINDA CAN PAZARI 

*  TIR'la inşaata getirilen demirler yoldan geçen bir kişinin üzerine devrildi.  * Yaklaşık 20 dakikalık çalışma sonucu yaralı kişi demirlerin altından çıkarıldı.  Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL Kadıköy'de TIR'dan dökülen...

 (geniş haber) KADIKÖY'DE TONLARCA DEMİRİN ALTINDA CAN PAZARI 

*  TIR'la inşaata getirilen demirler yoldan geçen bir kişinin üzerine devrildi. 
* Yaklaşık 20 dakikalık çalışma sonucu yaralı kişi demirlerin altından çıkarıldı. 

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL
Kadıköy'de TIR'dan dökülen demirin altında kalan bir kişi uzun uğraşlar sonunda kurtarıldı.
Olay saat 10.15 sıralarında Kadıköy 19 Mayıs Mahallesi Tevfik Sokak'ta meydana geldi.  TIR'la inşaata getirilen demirler, yoldan geçen Mehmet  Utkan (59)'ın üzerine devrildi. İnşaattaki işçiler, yaralıyı kendi imkanlarıyla kurtarmaya çalışırken bir yandan da itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri yaklaşık 20 dakikalık çalışma sonucu yaralıyı demirlerin altından çıkarıldı. Sedyeye konulan yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.  Utkan'ın hastanede tedavisi devam ediyor.
Demirlerin taşınması sırasında güvenlik önlemi alınmadığını söyleyen görgü tanıkları duruma tepki gösterdi.
TIR sürücüsü, ne olduğunu anlamadığını demirlerin bir anda devrildiğini söyledi. TIR sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Görüntü Dökümü:
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-İtfaiye ve vatandaşların kurtarma çalışması
-Demirlerin altındaki yaralını görüntüsü
-Yaralını kurtarılması
-Ambulansa konması
-TIRdaki demirlerden görüntü
-İnşaattan görüntü
-TIR sürücüsünün ile röp
-Polis otosuna bindirilmesi
-Vatandaşlar ile
-Vatandaşların tepkisi 
-Genel ve detay görüntüler


 

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