(Geniş haber) - JANDARMA KOM ŞUBE MÜDÜRÜ FETÖ'DEN TUTUKLANDI

Serpil KIRKESER / İSTANBUL, () İSTANBUL Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürü Yüzbaşı Recep Zerk tutuklandı.

Terör örgütü FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürü Yüzbaşı Recep Zerk tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul Cumhuriyet BaşsavcılığıTerör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun, FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturması kapsamında Recep Zerk Ankara'da gözaltına alınmıştı. İstanbul'a getirilen Zerk emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Savcılık ifadesinin ardından şüpheli Zerk "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklama talebiyle İstanbul 11. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

ŞÜPHELİ ZERK: 4 YILDIR HİÇBİR ŞEKİLDE FETÖ İLE BAĞLANTIM YOKTUR

Recep Zerk hakimlik ifadesinde etkin pişmanlık tan yararlanmayı talep ettiğini ve bundan yararlanmak için beyanlarda bulunduğunu belirterek "HTS arama kayıtlarına bakıldığında 2014 yılı başı itibariyle sürekli bu yapı adına taciz edildim. 2014 yılında hiçbir şekilde örgüt ile bağlantım yoktur. Beni arayan örgüt üyelerinin hiçbirine cevap vermedim. 2014 yılı başı ile itibaren bu yapı ile bağlantımı kesmiştim. Örgüt ile ilgili hatırladığımı emniyet güçlerine söyledim. Benim 2014 yılından sonra hiçbir şekilde bu örgüt ile bağlantım yoktur. Gözaltına alındığımdan itibaren emniyet güçlerine yardımcı oldum. 4 yıldır hiçbir şekilde FETÖ ile bağlantım yoktur" dedi.

Emniyet güçlerine her zaman yardımcı olabileceğini söyleyen Şüpheli Zerk, "Bu zamana kadar hiç kaçmadım. Evlendikten sonra bunlarla bağımı kestim. Eşimin bunlarla hiçbir alakası yoktur. HTS kayıtlarından da anlaşılacağı üzere benim 2014 yılından sonra hiçbir bağım olmadığı görülecektir. Serbest bırakılmamı talep ediyorum" dedi.

HAKİMLİK ŞÜPHELİNİN TUTUKLANMASINA KARAR VERDİ

İstanbul 11. Sulh Ceza Hakimliği kararında, 15 Temmuz 2016 tarihli darbe girişimini gerçekleştiren FETÖ/PDY terör örgütünün TSK içerisindeki yapılanmasının "Mahrem Hizmetler" olarak isimlendirildiği, yapılanmada gizliliğe riayet edildiği belirtildi. Şüphelinin cep telefonunun belirtilen sabit hatlardan birçok (ardışık olmak dahil olarak 10'dan fazla ) kez arandığının anlaşıldığı belirtilen kararda, şüphelinin örgütsel faaliyet anlamında gizli haberleştiği delil uyarınca şüphelinin FETÖ / PDY terör örgütü üyesi olduğu hakkında kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu, bulunduğu konum itibariyle verdiği bilgilerin örgütü deşifre etmeye yeterli olmadığı, etkin pişmanlık beyanının samimi kabul edilemeyeceği ifade edildi. Hakimlik, şüpheli Zerk'in "Silahlı Terör Örgütüne üye olma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.