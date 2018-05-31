(geniş haber)- İSTANBUL VALİLİĞİ'Nİ İŞGAL DAVASINDA KARAR 

* Mahkeme heyeti "Anayasayı ihlal" suçundan 8 sanığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

*74'ü er 80 sanığın ayrı ayrı beraatlerine karar verildi.

Haber: Serpil KIRKESER / Kamera: İstanbul

15 Temmuz darbe girişimi gecesi İstanbul Valiliği'ni işgal girişiminde bulunan 12'si tutuklu 14'ü rütbeli 90 askerin yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme heyeti "Anayasayı ihlal" suçundan 8 sanığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. 74'ü er 80 sanığın ayrı ayrı beraatlerine karar verildi.

12 TUTUKLU SANIK HAZIR BULUNDU

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Bakırköy Adalet Sarayı'nda bulunan konferans salonda görülen karar duruşmasında 12 tutuklu sanık ile 3 tutuksuz sanık hazır bulundu. Sanıkların son sözünün alınmasının ardından mahkeme heyeti saat 15.00'da kararını açıkladı.

2 SANIĞIN DOSYASI AYRILDI

Mahkeme heyeti sanıklar Ramazan Bilgin ve Emre Kılıç hakkındaki tüm delillerin toplanmamış olması nazara alınarak bu sanıklar hakkındaki kamu davalarının ayrılmasına karar verdi.

8 SANIK AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Mahkeme heyeti , Kurmay Albay Nizamettin Aydın ve Yarbay Recep Karaçam'ın da aralarında bulunduğu 8 tutuklu sanığı "Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanıkların yargılama sürecindeki tutum ve davranışları ve sabit olan eylemleri işleme biçimlerini dikkate alan mahkeme heyeti, 'İyi hal' indirimi uygulanmasına takdiren yer olmadığına karar verdi. Ceza alan 8 sanığın tutukluluk hallerinin devamına hükmedildi.

80 SANIK BERAAT ETTİ

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Ali Kahraman, Cihan Sönmez, Mustafa Uğurlu ve Ünal Memiş ile 74'ü er, 2'si astsubay toplam 80 sanık hakkında suçların kasıt unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraatlerine karar verildi. Mahkeme heyeti, beraatlerine karar verilen Ali Kahraman, Cihan Sönmez, Mustafa Uğurlu ve Ünal Memiş'in de ayrı ayrı tahliyelerine hükmetti.

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