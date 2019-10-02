(Geniş haber) İSTANBUL SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜK BİNASINDA YANGIN
Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul Üsküdar'da bulunan Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin rektörlük binasının çatısında restorasyon çalışmaları sırasında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle...
Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul
Üsküdar'da bulunan Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin rektörlük binasının çatısında restorasyon çalışmaları sırasında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın saat 16. 00 sıralarında Üsküdar Tıbbiye Caddesi üzerinde bulunan Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin çatısında çıktı. Binanın restorasyon çalışmaları sırasında çıkan yangını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangına ilk müdahaleyi restorasyon çalışması yapan işçiler yaptı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını yarım saatlik çalışmanın ardından kontrol altına aldı. Yangın sırasında rektörlük binasında kimsenin bulunmadığı öğrenildi.
"KORKTUK DIŞARI ÇIKTIK"
Yangında yan binada ders gören bir öğrenci, "Biz yan taraftaydık. Oradan da biraz koku geldi. Korktuk dışarı çıktık. Bu kadar da yakın beklemiyorduk. Burasını görünce şaşırdık." dedi.
Yangını gören bir kişi ise "Hastaneden çıkışta bir koşuşturma olduğunu gördüm. Dumanları görünce hemen zaten 110 ekibini aradım. Direk ekipler geldi, müdahaleye başlandı. Çalışan arkadaşlar da ilk müdahaleyi yangın tüpü ve kumla yapmışlar." diye konuştu.
Görüntü Dökümü
----------------
-Çatısı yanan rektörlük binası
-Olay yerindeki itfaiye ekipleri
-İtfaiye ekiplerinin çalışması
-Öğrenciler ile röp
-Tıbbiye caddesindeki trafik yoğunluğu
-Müdahaleyi izleyen vatandaşlar
-Genel ve detay
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
|İmsak
|05:31
|Güneş
|06:55
|Öğle
|12:58
|İkindi
|16:14
|Akşam
|18:52
|Yatsı
|20:11
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|6
|14
|2. Fenerbahçe
|6
|11
|3. Gazişehir
|6
|11
|4. Trabzonspor
|6
|9
|5. Sivasspor
|6
|9
|6. Konyaspor
|6
|9
|7. Galatasaray
|6
|9
|8. Başakşehir
|6
|8
|9. Denizlispor
|6
|8
|10. Antalyaspor
|6
|8
|11. Ankaragücü
|6
|8
|12. Çaykur Rizespor
|6
|8
|13. Malatyaspor
|6
|7
|14. Kasımpaşa
|6
|7
|15. Göztepe
|6
|6
|16. Beşiktaş
|6
|5
|17. Kayserispor
|6
|3
|18. Gençlerbirliği
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Akhisar Bld.Spor
|6
|13
|2. Bursaspor
|6
|12
|3. Ümraniye
|6
|11
|4. Hatayspor
|6
|11
|5. Adana Demirspor
|6
|10
|6. Balıkesirspor
|6
|10
|7. Keçiörengücü
|6
|10
|8. Osmanlıspor
|6
|10
|9. Fatih Karagümrük
|6
|9
|10. İstanbulspor
|6
|9
|11. Altay
|6
|9
|12. Erzurum BB
|6
|7
|13. Adanaspor
|6
|6
|14. Altınordu
|6
|5
|15. Menemen Belediyespor
|6
|4
|16. Boluspor
|6
|2
|17. Giresunspor
|6
|2
|18. Eskişehirspor
|6
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|7
|21
|2. Man City
|7
|16
|3. Leicester City
|7
|14
|4. Arsenal
|7
|12
|5. West Ham
|7
|12
|6. Tottenham
|7
|11
|7. Chelsea
|7
|11
|8. Bournemouth
|7
|11
|9. Crystal Palace
|7
|11
|10. M. United
|7
|9
|11. Burnley
|7
|9
|12. Sheffield United
|7
|8
|13. Wolverhampton
|7
|7
|14. Southampton
|7
|7
|15. Everton
|7
|7
|16. Brighton
|7
|6
|17. Norwich City
|7
|6
|18. Aston Villa
|7
|5
|19. Newcastle
|7
|5
|20. Watford
|7
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|7
|15
|2. Granada
|7
|14
|3. Atletico Madrid
|7
|14
|4. Barcelona
|7
|13
|5. Real Sociedad
|7
|13
|6. Sevilla
|7
|13
|7. Athletic Bilbao
|7
|12
|8. Villarreal
|7
|11
|9. Valencia
|7
|9
|10. Real Valladolid
|7
|9
|11. Eibar
|7
|8
|12. Levante
|7
|8
|13. Osasuna
|7
|8
|14. Deportivo Alaves
|7
|8
|15. Real Betis
|7
|8
|16. Getafe
|7
|7
|17. Celta de Vigo
|7
|6
|18. Espanyol
|7
|5
|19. Mallorca
|7
|4
|20. Leganés
|7
|2