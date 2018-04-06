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(geniş haber) İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRÜ:  PERSONEL, 326 HASTAYI ÇOK KISA SÜREDE TAHLİYE ETTİ

* İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, " Tahliyelerde zorluk yaşanmadı. Personel, 326 hastayı biranda çok kısa sürede tahliye etti"  "Hastalarla ilgili takiplerimize devam ediyoruz, merak etmesinler. Yaklaşık 300'ün...

(geniş haber) İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRÜ:  PERSONEL, 326 HASTAYI ÇOK KISA SÜREDE TAHLİYE ETTİ

* İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu,

" Tahliyelerde zorluk yaşanmadı. Personel, 326 hastayı biranda çok kısa sürede tahliye etti" 

"Hastalarla ilgili takiplerimize devam ediyoruz, merak etmesinler. Yaklaşık 300'ün üzerinde hastamız çeşitli hastanelerde."

"Önümüzdeki haftadan itibaren de burada ve ek binada sağlık hizmetini en iyi şekilde sunmaya devam edeceğiz. Her türlü inceleme yapılacak"

Haber: İhsan YALÇIN - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul
İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Gaziosmanpaşa'daki Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelerek incelemelerde bulundu. 
Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu burada yaptığı açıklamada, "Savcılık soruşturması sürüyor. Biz şuanda sağlığı nasıl aksatmadan burada sağlık hizmetlerine devam edeceğiz ona bakıyoruz. Hastalarımızın hepsi çevredeki hastanelerde. Sağlıkla ilgili hiçbir sıkıntıları yok. Hastalarla ilgili takiplerimize devam ediyoruz, merak etmesinler. Yaklaşık 300'ün üzerinde hastamız çeşitli hastanelerde.
Sağlıkla ilgili hiçbir sıkıntıları olmayacak. Ne can kaybı, ne de yaralama oldu. Değerlendirip, planlama yapacağız. Önümüzdeki haftadan itibaren de burada ve ek binada sağlık hizmetini en iyi şekilde sunmaya devam edeceğiz. Her türlü inceleme yapılacak" diye konuştu. 

"BİZ SAĞLIK TARAFINI İNCELİYORUZ"
"Yangın yönetmeliğine uygun olmayan bir malzeme kullanıldı burada?" şeklindeki soruya Kemal Memişoğlu, "Bunlar idari soruşturma neticesinde çıkacak şeyler. Biz sağlık tarafını inceliyoruz. Savcılarımız da diğer sorunları inceliyorlar" şeklinde yanıtladı. 

"TAHLİYELERDE ZORLUK YAŞANMADI"
"Yoğun bakım ünitelerinin üst katlarda olması tahliyeleri zorlaştır mı?" soruya ise Memişoğlu, "Tahliyelerde zorluk yaşanmadı. Personel 326 hastayı biranda çok kısa sürede tahliye etti. Yangın gerçekten hızlı yayılmış. En büyük tesellimiz can kaybı ve yaralanma olmaması. İnşallah da sağlık hizmetini aksatmayacağız" diye cevap verdi. 

Görüntü Dökümü:
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-Memişoğlu'nun açıklaması

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