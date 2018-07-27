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(GENİŞ HABER) İSTANBUL'DA YAĞMUR

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Alper KORKMAZ-Murat DELİKLİTAŞ- Özgür EREN-Güven USTA-Hakan KAYA-Ramazan EĞRİ/İSTANBUL İstanbul'da öğleden sonra bazı ilçelerde yağmur ve dolu etkili oldu. Ataşehir'de dolu etkili olurken, Bağcılar, Başakşehir...

(GENİŞ HABER) İSTANBUL'DA YAĞMUR

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Alper KORKMAZ-Murat DELİKLİTAŞ- Özgür EREN-Güven USTA-Hakan KAYA-Ramazan EĞRİ/İSTANBUL

İstanbul'da öğleden sonra bazı ilçelerde yağmur ve dolu etkili oldu. Ataşehir'de dolu etkili olurken, Bağcılar, Başakşehir ve Gaziosmanpaşa'da aniden bastıran sağanak nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Beşiktaş'ta kısa süreli etkili olan yağışın ardından

Boğaz'da gökkuşağı oluştu.

 

BAĞCILAR'DA 3 ARAÇ KAZA YAPTI

Bağcılar'da sağanak nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu. Başakşehir yolunda 3 araç zincirleme kaza yaptı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

 

BAYRAMPAŞA'DA YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Bayrampaşa'da da etkili olan sağanak nedeniyle bazı araçlar yollarda mahsur kaldı. Araçlar mahsur kalırken, ekipler suyu tahliye etmek

 

ATAŞEHİR'DE DOLU SÜRPRİZİ

Ataşehir'de etkili olan dolu nedeniyle TEM Otoyolu'nda ilginç görüntüler oluştu. Bazı sürücüler araçlarını korumak için köprü altına sığınırken, bazıları ise otomobillerinin üzerine kilim serdi. Polis yağış nedeniyle araçlarını köprü altına park eden sürücüleri, trafik akışını aksattığı nedeniyle uyardı.

 

BOĞAZ'DA GÖKKUŞAĞI

Beşiktaş'ta da yağmur etkili oldu. Kısa süreli yağışın ardından güneş açtı. Boğaz üzerinde yağışın ardından gökkuşağı oluştu.

 

Görüntü Dökümü:

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(BAYRAMPAŞA)

-Su basan yol

-Ekiplerin suyu tahliye çalışmaları

-Genel ve detaylar

(BAĞCILAR)

-Yağmurdan görüntüler

-Su birikintisi nedeniyle kaza yapan araçlar

-Bayrampaşa'da su basan yol

Genel ve detaylar

(ATAŞEHİR)

-Sağanak

-Köprü altında bekleyen araçlar

-Bir sürücünün aracının üstüne kilim sermesi

-Köprü altında bekleyen araçlar

-Genel ve detaylar

(BEŞİKTAŞ)

-Yağıştan görüntü

-Güneşin çıkması

-Sahilde yürüyenler

-Gökkuşağı

-Detaylar

 

 

 

 

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