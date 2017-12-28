(geniş haber) - İSTANBUL'DA İKİNCİ "BOMBALI ARAÇ" YAKALANDIĞI ORTAYA ÇIKTI  

Haber: Çağatay KENARLI / İSTANBUL

Bahçelievler'deki patlayıcı yüklü minibüsün yakalanmasının ardından başlatılan soruşturmada patlayıcı yüklü ikinci minibüsün yakalandığı ortaya çıktı. İkinci aracın bir gün sonra Bahçelievler Yenibosna Merkez Mahallesi'nde park halinde bulunduğu belirtildi.

Bahçelievler'deki patlayıcı yüklü minibüsün yakalanmasının ardından başlatılan soruşturmada Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, ikinci bir patlayıcı yüklü minibüs bulunduğunu belirleyerek çalışma başlattı. Ekipleri 14 Aralık'ta Bahçelievler Yenibosna Merkez Mahallesi Plevne Sokak'ta park park halinde 06 YTL 93 plakalı kapalı kasa minibüse ulaştı.



İKİNCİ MİNİBÜS DİKKATLE İNCELENDİ

Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri ile Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, araçta kontrollü patlama yaparak inceleme altına aldı. Ele geçirilen ikinci minibüste bomba olmadığı fakat ilk aracın başında yakalanan PKK'lı Hamza Doğrul'un bu minibüsü de saldırıda kullanacaklarını emniyette verdiği ifadede söylediği öğrenildi.



EMNİYET MÜDÜRÜ ÇALIŞKAN VE MİT YETKİLİLERİ DE SORGUYA KATILDI

Bahçelievlerdeki bombalı aracın başında yakalanan Fatih Gökyokuş adına düzenlenmiş sahte kimliğiyle yakalanan parmak izinden Hamza Doğrul olduğu belirlenen şüphelinin örgütün kırsal alanında yetiştirilmiş uzman bir bombacı olduğu tespit edilmişti. Yakalanan şüpheliler, Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorguya alındı. Bombacı Hamza Doğrul'un sorgusuna İstanbul Emniyet Müdürü Dr.Mustafa Çalışkan ile TEM, İstihbarat ve MİT elemanlarının katıldığı öğrenildi.



AKTÜTÜN SALDIRILARINA DA KATILDIĞI BELİRLENDİ

TEM ve MİT ekipleri, yaptığı çalışmalarda Bombacı Hamza Doğrul'un kırsalda bulunduğu uzun yıllar süresince çok sayıda saldırıya katıldığı, en önemli saldırının ise Hakkari Şemdinli'de bulunan Aktütün Jandarma Sınır Karakolu'na 2008 yıllında yapılan saldırlar olduğunu ve bu olaydan hakkında kayıt bulunduğu belirlendi.



200 LİRAYA TÜRKİYE'YE GİRİŞ, 2 BİN LİRA İSTANBUL'A GELMİŞ

Bombacı Hamza Doğrul'un, Suriye'de yasadışı yollardan kaçakçılara 200 lira vererek Mardin'e girdiği, oradan da 2 bin lira karşılığında bir otomobille kendisine aile süsü vermiş kişilerin yanında İstanbul'a geldiği ortaya çıktı.



İSTANBUL'DA POLİSE YAKALANMAMAK İÇİN ÖĞRENCİ EVİNDE KALMIŞ

Doğrul'un ifadesinde, İstanbul'da terör örgütü PKK'dan kaydı bulunduğu öğrenilen 3 öğrenci ile aynı evde bir süre kaldığını, İstanbul'da polis ekiplerine yakalanmamak için ise, fuhuştan poliste kaydı bulunan D.S. ile kendisine sevgili süsü verdiğini söylediği iddia edildi. Hamza Doğrul'un bir kişiyle konuşmasında D.S. hakkında, 'fiziği güzel, yakalanmamak için onunla birlikte durmalıyım. Sevgilim gibi davranacağım' şeklindeki yazışmaları bulundu. D.S.'nin, Doğrul yakalandıktan sonra, 'Rüyamda gördüm seni, iyi misin?' diye mesaj attığı öğrenildi.



İKİNCİ MİNİBÜS ARALIK AYI BAŞINDA SATIN ALINMIŞ

Bahçelievler'deki patlayıcı yüklü minibüsün yakalanmasının ardından başlatılan soruşturmada 06 YTL 93 plakalı kapalı kasa ikinci minibüsün bulunmasıyla ilgili yapılan çalışmalarda, TEM ekipleri minibüsü Aralık ayı başında Recep A. tarafından satın alındığını, Recep A.'nın minibüsü aldıktan sonra İstanbul dışına çıktığını ve bir süre sonra geldiğini tespit etti. Hamza Doğrul emniyetteki ifadesinde, 06 YTL 93 plakalı kapalı kasa minibüsünde bombalı saldırıda kullanılmak üzere alındığının kendisine iletildiğini söylediği iddia edildi.



TUTUKLANAN VE SERBEST BIRAKILANLAR

Şüpheliler dün, Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. 20 şüpheliden Hamza Doğrul, Recep A., D.S., İbrahim D., Zübeyir E., Taha Ç., Tanju E., Serhat Ö., Şaban Ç., Kadir K. ve D.A. çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. R.G., H.İ., H.P., G.İ. ve R.O. çıkartıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla, F.E., N.K., S.E. ve M.Ö ise serbest bırakıldı.

Görüntü dökümü:

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-Olayla ilgili arşiv görüntü

-İkinci aracın fotoğrafı

28.12.2017 - 16.24 Haber Kodu : 171228153

28.12.2017 - 12.15 Haber Kodu : 171228056