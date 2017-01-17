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(GENİŞ HABER) İSKELEYE BAĞLI GEMİDE YANGIN

Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL- Maltepe Dragos'ta iskeleye bağlı bulunan bir kum kosterinde yangın çıktı. Geminin yaşam mahallinde başlayan yangına itfaiye ekipleri karadan müdahale ederek büyümeden söndürdü. Maltepe Dragos Sahili'nde...

(GENİŞ HABER) İSKELEYE BAĞLI GEMİDE YANGIN

Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-

Maltepe Dragos'ta iskeleye bağlı bulunan bir kum kosterinde yangın çıktı. Geminin yaşam mahallinde başlayan yangına itfaiye ekipleri karadan müdahale ederek büyümeden söndürdü.

Maltepe Dragos Sahili'nde bulunan Nazım İmamoğlu adlı 66 metre uzunluğunda 10 metre genişliğinde geminin yaşam mahallinde sebebi henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Gemi çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine Maltepe ve Kartal itfaiye ekipleri sevk edildi. Küçük çaplı yangına olay yerine gelen itfaiye ekipleri karadan hortum uzatarak müdahale etti. Yangın sırasında gemideki tüpler dışarıya çıkarıldı.

Kısa sürede söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Görüntü Dökümü:

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-Gemiden yükselen dumanlar

-İtfaiyenin karadan hortumla müdahalesi

-Gemi mürettabatından görüntü

-Tüplerin dışarı çıkarılması

-Polis ve sağlık ekiplerinden görüntü

-Genel ve detay görüntüler



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