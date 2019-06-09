(Geniş Haber)İMAMOĞLU BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİ 

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ- /İSTANBUL()

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu düzenlediği basın toplantısında “Türkiye yeniden iki siyasi kimliğin bir seçim sürecinde tartışabildiği günleri yaşamasına fırsat oldu" dedi.

Ekrem İmamoğlu, Şişli'de bulunan özel bir otelde basın toplantısı düzenledi.

"SÜREÇ DEVAM ETMEKTEDİR"

Ekrem İmamoğlu, “Sayın Binali Yıldırım ile olan münazara gündemi var. 31 Mart ve öncesi bu talebimi defalarca dile getirmiş birisiyim. Bu talebim yeni değil. Aralık ayı itibariyle bunu en uygar biçimde yapabileceğimizi ve yapmamız gerektiğini, benim buna hazır olduğumu, benim karar vermem de ikinci bir kişiye ihtiyaç olmadığını defalarca dile getirdim. Ama Sayın Yıldırım bu konuda cevap olarak 'Gerek yok, zaten meydanlarda konuşuyoruz, buna ihtiyaç yok' deyip kabul etmemiştir. Daha sonraki süreçte yeniden seçimin yenilenmesiyle yine fikrimi defalarca dile getirdim. Sayın Yıldırım'ın böyle bir sürece eşlik ediyor olması, beni Türkiye ve demokrasi adına mutlu etmiştir. Şuan partimizin adına Engin Altay ve AK Parti adına da Mahir Ünal'ın görüşmeleriyle süreç devam etmektedir. Detaylar konuşuluyor. Hangi gün, kimin moderatörlüğünde, hangi kanalda ya da kanallarda gibi görüş alışverişi devam ediyor. Böyle bir ortamın oluşması, adayların tartışabilmesi 17 yıl sonra ilk defa tartışmaya açılıyor olması ve buna dönük bizim ilk baştan itibaren ortaya koyduğumuz bir iradeyle bunu yakalamış olmak şahsım adına beni mutlu etti. Türkiye yeniden iki siyasi kimliğin bir seçim sürecinde tartışabildiği günleri yaşamasına fırsat oldu." İfadelerini kullandı.

"SAYIN VALİ BİZE BİR TUZAK KURMUŞTUR"

İmamoğlu, “Ben Trabzon'a indiğim an itibariyle biz VIP kapısında karşılandık. Ben nereden gireceğimi nereden çıkacağımı takip edecek değilim. Süreci takip eden insanlar var. İl başkanları, milletvekilleri var ve o insanlar bizim rotamızı çizer. Trabzon'da uçaktan indik ve insanlar bizi VIP'de karşıladığı için biz oradan çıkış yaptık. Orada Trabzon Valisi gerekli izni vermiştir. Şu tartışmaya da girmek istemiyorum. 'Ekrem İmamoğlu, büyükşehir belediye başkanlığı yapmıştır hakkı vardı' gibi bu işlere takılacak insan değilim. Biz VIP kapısına geliyoruz. VIP kapısındaki otopark giriş bariyerleri açılıyor. Araçlarımız içeri alınıyor. Ben içerde ne olup bittiğinden haberdar değilim. Kapıdaki insanlarla vedalaşıyoruz, fotoğraf çekiliyoruz, helalleşiyoruz. Bir milletvekili geliyor 'içeri girelim başkanım diyor koluma giriyor'. Kapıdan içeri geçiriyor beni. Ve bu esnada içerdeki kargaşayı görüyorum. Yani bizim VIP'den geçmemize dönük bir engel oluşturulacaksa, ya da vali buna müsaade etmiyorsa kapatırsın VIP salonunu, kapatırsın ışıklarını, kimseye içeri almazsın. İnsanlar da gider öbür terminalden biner. Ama siz kapıyı açık bırakıyorsunuz. Kapıdan içeri insanlar giriyor. Benim annem babam o yaşlı insanlar çantalarını x-ray'den geçiriyorlar. Memur geçişine imkan tanıyor. Ben içeri giriyorum. Ortada bir kaos karmaşa. Böyle bir ortamda bize sayın vali bir tuzak kurmuştur. Bir tuzakla bir şov yaparak ne yazık ki Karadeniz'deki o güzel ortamı, atmosferi gölgeleme çabası içeresine düşmüştür." şeklinde konuştu.

“BENİM GERÇEK YÜZÜM ORTADA"

İmamoğlu, “Ben içeri gidiyorum tartışmanın olduğu yerde. Ve orada konuşmamı yapıyorum. Bütün duygumu bütün ifadelerimi aslında orada kullanıyorum. Diyorum ki, 'Vali beye daha fazla prim yaptırmayalım, rütbe taktırmayalım' manasında konuşmalar yapıyorum. Ve lütfen rica ediyorum Seyit Torun'a dışarı çıkalım, öbür terminalden gidelim' diye bu şeklide tavrını koymuş birisiyim. Psikolojim ortada. Olaya bakışım ortada. Buradan kendisine malzeme çıkarmak isteyenler, 'şunu yaptı, bunu dedi, gerçek yüzü', benim gerçek yüzüm ortada." diye konuştu.

"VALİ BEY BİZDEN ÖZÜR DİLEYEBİLİR, BEKLİYORUZ ZATEN"

Millet İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Toplantının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İmamoğlu “Ben, size bütün olayı anlattım. Ruh halimi anlattım. İçeride söylediklerimi anlattım. 'Kurban olun gidelim, Sayın Vali Bey'e rütbe taktırmayalım' dediğimi anlattım. Oraya gittim polislere, bu işin onlarla bir alakası olmadığını söyledim. İtiş kakışlar olmuştu uzaktan gördüğüm. Onlara da gereken ifadeyi söyledim. Karadeniz turunda tam 20 konuşma yaptım. Yanımda olan insanlar, sesimin çıkmadığını, bazı kelimelerin yarısının çıktığını, yarısının çıkmadığını çok iyi biliyorlar. Hatta Ordu konuşmamda, dura dura, bazı kelimelerin yarısının çıktığı, yarısının çıkmadığı şekliyle mitingini zorlukla tamamladım. Valinin basitliğine, gereken ifademle orada işarette bulundum. Polisin ne anladığı, ne anlamadığı beni ilgilendirmiyor. Bize yaptığı tuzaktan dolayı Vali Bey bizden özür dileyebilir. Bekliyoruz zaten. Eğer bir polisin ayağına basmışsam, polise ters tavırda bulunmuşsam özür dilerim ama ben gittim polisten helallik istedim. 'Size bir hata yapılmışsa kusura bakmayın' dedim." dedi.

Görüntü Dökümü:

------------------

-Ekrem İmamoğlu'nun basın açıklaması



