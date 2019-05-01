(Geniş Haber)-GRUPLAR BAKIRKÖY MİTİNG ALANINA GİRİŞ YAPTI

*Bakırköy miting alanındaki 1 Mayıs kutlamalarında yapılması planlanan konserler Şanlıurfa'da 5 işçinin hayatını kaybettiği kaza nedeniyle iptal edildi.

Haber-Kamera: Ümit UZUN-Murat ÇİMEN-Cemil ÖZDEMİR-Harun UYANIK-Murat SOLAK-Mustafa BAKIRHAN-Yılmaz BEZGİN/İSTANBUL

Bakırköy Pazar Alanında düzenlenen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları için toplanan gruplar yürüyerek alana geldi. Grupların bazıları otobüslerle bazıları ise metrobüslerle Bakırköy'e geldi. Bakırköy metrobüs durağında yoğunluk oluşurken, durakta toplanan gruplar kortej halinde alana doğru yürüdü. DİSK kortejine katılanlar halay çekti.

Alana yürüyen grupların en önünde 1 Mayıs çelengi yer aldı. Güvenlik noktalarından geçen gruplar, sloganlar atarak alana doğru hareket etti. Gruplar, üye oldukları sendika ve sivil toplum kuruluşlarına ait bayrak ve flamalarla yürüdü. Güvenlik noktalarında bazı flamalarda bulunan sert plastiklerle alana girilmesine izin verilmedi. Daha sonra kortej, ikinci arama noktasından geçerek, alana giriş yaptı.

KONSERLER İPTAL EDİLDİ

Öte yandan miting alanında verilecek konserlerin, Şanlıurfa'daki 1 Mayıs kutlamalarına katılmak için Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden yola çıkan, işçileri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 5 kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle, iptal edildiği duyuruldu.

Görüntü Dökümü:

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-Alana yürüyüş

-Kortej genel ve detay görüntüler

-Güvenlik noktaları

-Genel ve detaylar

