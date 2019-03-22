(GENİŞ HABER) - FETÖ OPERASYONU: ÇOĞU AVUKAT 114 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Özden ATİK/İSTANBUL, ()

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün yargı organlarına kendi örgüt üyelerini yerleştirebilmek amacıyla Ankara ve İstanbul'da oluşturdukları "hücresel hakim ve çalışma evleri"nde kaldıkları tespit edilen 108'i avukat 114 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne üye olma suçundan yürütülmekte olan soruşturma kapsamında, örgütün kendi üyelerini yargı organlarına yerleştirebilmek için Ankara ve İstanbul'da "hücresel hakim ve çalışma evleri" oluşturdukları ortaya çıktı. Bu evlere yerleştirildikleri itirafçı beyanları ve Bylock içeriklerinde isimleri çıkan 126 şüphelinin sınav tarihlerinde kullanmış oldukları telefon hatları üzerinden alınan HTS (Baz) kayıtları incelendiğinde İstanbul ve Ankara'da bulunan örgüt evlerinde mahrem örgüt abileri ve aynı dosya şüphelileri ile birlikte ortak baz bilgisi verdikleri de belirlendi.

GSM Hatları üzerinden eve çağırılma ve mülakata hazırlık dönemlerinde ankesörlü telefonlardan aranıp aranmadıkları yönünde yapılan çalışmalarda ise hedef şahısların ankesörlü telefonlar üzerinden sorumlu örgüt mensupları tarafından arandıkları, bu yönde dosya şüphelileri ile ardışık aramalarının olduğu, örgüt tarafından bahse konu evlere sabit telefon hat kurdurulduğu, bu hatların sadece dışarıdan gelen aramalara açık olduğu tespit edildi. Sınavı kazanan hakim, savcı aday adaylarının mülakat evleri adı verilen evlere yönlendirildikleri ve mesleğe örgüt tarafından sızdırılmaya çalışıldıkları, sınavı veya mülakatı kazanamayan hakim savcı aday adaylarının ise örgütün avukatlık yapılanmasına devredildikleri de soruşturma kapsamında tespit edildi.

108 ŞÜPHELİ AVUKATLIK YAPIYOR

Soruşturmada şüphelilerden 108'inin aktif olarak avukat olarak görev yaptığı, 8'inin daha önce ihraç olan hakim-savcı adayı olduğu, birinin ihraç edilen icra müdürü olduğu, birinin aktif görevde bulunan hakim-savcı adayı olduğu kaydedildi.

12 ŞÜPHELİ HAKKINDA YAKALAMA İSTENDİ

12 şüpheli hakkında yurtdışı çıkış kayıtlarının bulunması veya adres tespitlerinin yapılamaması gerekçesiyle savcılıkça doğrudan yakalama kararı talep edildi. 114 şüpheli hakkında ise arama el koyma kararı talep edilerek haklarında gözaltı talimatı verildi.

37 İLDE OPERASYON DÜZENLENDİ

Savcılığın talimatıyla polis tarafından 37 farklı ilde 114 şüpheli için 137 adreste sabah saatlerinde eşzamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında şüphelilerin yakalanması ve gözaltına alınması işlemleri devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

--------

-Arşiv



